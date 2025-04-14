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小心！假LINE官網現蹤　搜尋引擎也可能被利用

記者吳立言／綜合報導

▲▼LINE提醒用戶注意非官方管道的軟體安裝風險。（圖／LINE）

▲LINE提醒用戶注意非官方管道的軟體安裝風險。（圖／LINE，下同）
近期有不肖人士在搜尋引擎上架設仿冒LINE官方網站的釣魚頁面，外觀幾可亂真，讓人誤以為是LINE的官方網頁。這些假網站甚至會刊登看似貼心的文章，例如〈LINE 電腦版安全嗎？〉，引導使用者點擊並下載他們提供的安裝程式。

▲▼LINE提醒用戶注意非官方管道的軟體安裝風險。（圖／LINE）

然而，這些下載連結背後可能藏有大陷阱。實際上，這些程式並非LINE官方應用，而是暗藏惡意程式的勒索軟體。一旦安裝，駭客可能竊取你的LINE帳號與密碼，甚至進一步存取你電腦或手機中的機密資料，造成嚴重資安威脅。

▲▼LINE提醒用戶注意非官方管道的軟體安裝風險。（圖／LINE）

更具欺騙性的是，這些假網站的網址經常與官方網站極度相似，只差一兩個字或符號，稍有不慎就可能誤入陷阱。LINE提醒用戶：請務必透過官方管道下載應用程式。建議使用作業系統內建的應用程式商店，例如Android的Google Play、iOS的App Store、Windows的Microsoft Store，或直接造訪LINE官方網站（https://www.line.me），以確保下載的應用程式安全無虞，大幅降低安裝到惡意軟體的風險。

詐騙手法層出不窮，但只要保持警覺，選擇官方來源，慎點每一個連結，就能有效保護個人帳號與資料安全。

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關鍵字：

line釣魚網頁官方帳號詐騙

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