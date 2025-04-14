家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電：家人變了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友家境清苦，高中時沒錢買午餐，只能帶家裡前一晚的剩飯，大學時半工半讀，每天也只有30元吃飯，後來理科碩班畢業的她，在某次偶然的機會下，成功進到台積電工作，儘管一開始不太順遂，不過轉單位後她迎來前所未有的美好人生，這才體驗到幸福快樂的感覺，而家人對她的態度也180度大轉變。

女網友在Dcard娓娓道來，「從小就在很窮的環境長大，國小常常餓到暈倒，國中除了營養午餐之外，也沒有零用錢，都回家吃阿嬤煮的晚餐，當然也沒吃過什麼麥當勞、玉米濃湯、餐廳，高中更沒錢買中午的便當，都從家裡晚餐的剩飯帶去學校蒸來吃。」

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原PO表示，家人原本要她國中畢業就出去找工作，後來她基測考上高中，家人也完全不支持，「當時連英聽課本都買不起，老師還會多拿贈送的光碟片給我帶回家聽，上大學後家裡就跟放生了一樣，學費、住宿、日常開銷都要自己想辦法。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

她不禁感慨道，當年她用勞動服務來換免費住宿，原文書也買不起，只好到餐飲業半工半讀，每天只有30元的扣打吃飯，偶爾會買一包白吐司撐過一天，「大四時專題老師推薦讀研究所，除了可當助教賺取一些生活費，對未來求職也有幫助，真的很謝謝指導教授的建議，後來努力考上碩士班，生活勉強過得去，畢業後去了一間科技業公司上班，年薪70左右，一樣沒存到什麼錢，當時的我很常在想，人生好苦什麼時候才能翻身，直到一次偶然的機會下，發現GG（台積電）大海選徵才。」

女網友坦言，起初進到台積電並不好過，很常被同事看不起，但為了錢還是咬牙撐下去，「轉職到其他單位後，工作上才比較順遂，還找到另一半結婚，生活上也跟以往不一樣了，這時終於體驗到什麼是人生幸福快樂的感覺吧，而自從有錢後，家人的態度也大轉變。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

最後，她也不禁感嘆，「從小就在沒有愛的環境長大，勉強地活著，對於親情沒什麼太大的感觸。如果沒錢真的不要生小孩，苦的都是小孩，不希望自己再來一次，先苦後樂...前面的苦真的很苦。」

對此，網友們紛紛回應，「我媽也常常說先苦後甘，但先苦又不一定會甘」、「辛苦了，看起來妳一路走得很艱辛，還好妳後來有成功翻身」、「記得不要對家裡太好，讓他們不餓死就夠了」、「辛苦妳了，以前的日子就不要太常回想，把握當下，開心過每一天」、「這我...不知道怎麼活到現在的」、「看完心酸酸的」。

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