詐團假冒考試院粉專、LINE群組　謊稱「徵監場人員」盜取個資

▲考試院未曾設立官方line帳號或群組，若民眾對接獲的資訊有疑慮，迅速求證或檢舉不實資訊。（圖／考試院提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期臉書社群平台出現冒用考試院名義的粉絲專頁，以招聘考試監場人員為由，誘騙民眾加入LINE群組，獲取民眾個資。考試院14日特別聲明，國家考試監場人員均依「考選部國家考試監場人員選聘要點」規定，就考試院暨所屬機關人員、受委託辦理試務機關人員、試區所在地學校教職員、或其他有關機關人員選聘之，從未透過其他管道公開徵求監場人員，亦未以任何形式向民眾索取個資，請民眾留意不要受騙。

考試院表示，考試院官方臉書粉絲專頁只有一個，請認明具有「藍勾勾」認證標章的才是正版，且考試院未曾設立官方line帳號或群組，若民眾對接獲的資訊有疑慮，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，迅速求證或檢舉不實資訊。

考試院指出，本案已通報警政署及數位發展部等相關防詐機制處理中，有鑑於詐騙花樣多，請民眾務必提高警覺，並呼籲有心人士勿以身試法，如發現不法事證，即依法移送處理。

考試院補充，考試院未曾設立官方line帳號或群組，若民眾對接獲的資訊有疑慮，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線，迅速求證或檢舉不實資訊。且考試院官方臉書粉絲專頁只有一個，請認明具有「藍勾勾」認證標章的才是正版。