LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！　資安大廠示警

▲LINE最新詐騙手法曝光。（示意圖／翻攝自Unsplash）

文／CTWANT

木馬程式攻擊一直是駭客慣用的攻擊手法！近日，有駭客集團將木馬程式假冒LINE電腦版應用程式展開攻擊，台灣民眾透過Google搜尋「電腦版LINE」等關鍵字，可能會出現假的下載網址，若不慎誤信安裝，電腦就有可能遭植入惡意木馬程式，導致個資外洩或裝置被控制。全球網路資安領導廠商趨勢科技今（11）日給出3招防範建議。

根據內政部警政署165打詐儀錶板最新數據顯示，目前詐騙手法前5名依次為，假投資詐騙、假買家騙賣家詐騙、網路購物詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、騙取金融帳戶（卡片）詐騙，其中，假投資詐騙的財損高達1億1298.5萬億元。

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趨勢科技指出，近期發現，駭客集團將木馬程式假冒為LINE電腦版應用程式，當民眾透過Google搜尋「電腦版 LINE」，可能會在搜尋結果的第一頁看到仿造的假網址，例如：「www[.]linec-tw[.]OOO」，或是「line-chinese[.]OOO」，「line-tw[.]OOO」，「windows-line[.]OOO」等。

趨勢科技表示，這類網頁內容大多為繁體中文，顯示這起攻擊針對台灣的使用者。一旦民眾點選假冒網站，下載假的LINE安裝程式，電腦便會被植入惡意木馬程式，將可能導致個資外洩、駭客取得裝置的存取與控制權，甚至感染到其他連線裝置等嚴重後果。

趨勢科技提出三招防範建議，首先是使用官方網站下載應用程式，民眾也要再三檢視務必確保網址來源為官方網站。其次是善用專業資安工具防範威脅。以及安裝資安軟體後，要確保裝置病毒碼更新，以提高裝置的安全性。

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