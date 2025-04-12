出國玩路人聊嗨「求看台幣長怎樣」　旅遊達人秒閃！驚曝恐怖手法

▲旅遊達人提醒，出國旅遊時要小心「紙鈔詐騙」。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

出國旅遊也要小心詐騙！旅遊達人「蓋瑞哥」近期與友人到泰國玩，遇到一對中東夫婦向友人攀談，對方還突然拿出杜拜紙幣介紹，接著也要求友人提供台幣讓他們看看，此時蓋瑞哥偷偷用台語提醒友人「不要拿出來」，並與友人快速通過馬路。事後，蓋瑞哥也說明，對方在接手台幣紙鈔後，會詢問「哪個幣值大」、「大概等於多少美金」，並在過程中「魔術般地順走鈔票」，同時提醒「出國旅遊時要多注意，不會有陌生人，第一次見面就掏錢給你看」。

蓋瑞哥日前在臉書粉專「蓋瑞哥 機票獵人」發文表示，當時他和友人在泰國曼谷的街頭等紅燈，一對中東夫婦向友人攀談，丈夫聲稱他們是從杜拜到曼谷玩，好奇2人是從哪裡來，得知是來自台灣後，丈夫就說之前曾造訪台灣、覺得台灣很美，接著就開始講杜拜是個怎樣的地方。

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蓋瑞哥提到，丈夫說完就從錢包拿出杜拜的紙幣，介紹起紙幣上的人是誰以及這個幣值大概多少美金，並詢問友人是否能給他看台幣長什麼樣，「我聽到後，心裡一驚，偷偷用台語跟A先生說『不要拿錢出來給他看』。」

蓋瑞哥說，由於剛好轉綠燈，他就用很兇的語氣催促友人過馬路，當時友人還一頭霧水，他便拿出手機查詢關鍵字「泰國 紙鈔 詐騙」給對方看。

蓋瑞哥指出，曾有其他受害者分享，到泰國旅遊時遇到中東人攀談，聊著聊著就被要求看台灣的紙鈔，拿出鈔票給對方看後，他們接手過去會問「哪個台幣的幣值比較大，大概等於多少美金」，並在攀談的過程中「魔術般地」順走鈔票。

文末，蓋瑞哥強調，「這種騙錢手法，新聞已經報過很多次了，大家來出國旅遊時，要多注意，不會有陌生人，第一次見面就掏錢給你看。而且他（中東夫婦）都來過台灣了，怎麼會不知道台灣的錢長什麼樣子？真的是騙笑ㄟ！」

貼文曝光後，不少網友就在底下留言，「去泰國都會遇到欸……他們用這招玩不膩啊」、「去年去曼谷在他們商場也有遇到過，是看起來是一對父女，一聽到關鍵字紙幣鈔票，立刻離開」、「我去年遇到兩次，一次是入境等車，還有一次在Si Lom」、「這招不止有在曼谷而已，馬來西亞一樣有這種詐騙」、「不止是中東人喔，已經有人分享…金髮碧眼的騙子（但手法是一樣）」。

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