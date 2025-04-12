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老婆閨蜜來台玩！他被逼「請3天特休當司機」還得諾羅　結局神轉

得諾羅被要求當司機！妻子自私提「一要求」　人夫心寒果斷離婚

▲人夫得到諾羅還被妻子要求當司機，讓他果斷離婚。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

得到諾羅身體不適，還要當老婆朋友的司機，人夫直接怒離婚！一名人夫在臉書上分享，上週老婆的好友從巴西回台灣度假2週，他被老婆要求請3天特休當閨密的司機，第二天不幸得到諾羅，沒想到老婆無視他的身體狀況，仍堅持要他撐著身體陪出門當司機，讓他果斷離婚！

一名人夫在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，老婆的閨密從巴西回台灣度假2週，她要求丈夫請3天特休當司機，第一天一切正常，第二天凌晨人夫肚子覺得不舒服又嘔吐，早上看醫生被診斷得到諾羅病毒，之後回家才躺著休息30分鐘，就被老婆叫起床說：「可以起床去開車接我朋友了嗎？」

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原PO回應，自己身體真的很不舒服，而且飲食也不能亂吃，沒辦法陪她們出去，豈料，妻子竟要他買稀飯放車上，然後繼續陪當司機。原PO傻眼一口回絕，妻子竟爆氣回：「是有多嚴重！又沒住院診所藥吃一吃就好了！」接著甩門出去。

正是因為妻子的不體諒，讓原PO怒離婚，「天底下就是有這麼自私的人，所以昨天晚上講一講，今天去把離婚協議書簽一簽。」 離婚後的原PO感觸表示：「離開戶政事務所，連呼吸都是甜的。遠離自私的人永遠不嫌晚，未來才能海闊天空。」

貼文曝光後，網友們紛紛大喊恭喜，「你應該繼續當司機的。然後把諾羅病毒傳染給她們」 、「明智地決定」 、「前妻根本太誇張」 、「根本就是把你當成工具人，別心軟就對了」 、「光一開始要求請三天特休，就可以叫他吃大便了」 、「漂亮！換別人當司機就好。」

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