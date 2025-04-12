　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

你的朋友不是你朋友！AI變聲冒名又盜帳　從人的信任開始騙

記者陳詩璧／台北報導

當AI社會來臨，詐騙集團也跟著訓練AI，近期出現的假徵配音員之外，還有名主持人陳斐娟也克隆聲音，製成詐騙影片，招募民眾進LINE群組。前主播劉姿麟的父親也接到跟女兒聲音極像的詐騙電話，當你的親友不是你親友，人人都可能接觸到詐騙。反詐騙聯盟提到，誰都可能被詐騙，還沒遇到，很可能只是還沒有適合你的「劇本」而已，《ETtoday新聞雲》找來名人、里長、被害人、165、資安達人到曾經當過車手的少年來探討AI詐騙時代來臨，身邊處處都有詐騙陷阱，民眾該如何因應。

2024年春天的一個平凡上午，82歲的退休教授劉先生接到一通電話，來電者聲音沙啞但熟悉，自稱是他的女兒——前電視台主播劉姿麟：「爸爸，我是姿麟啦，我手機在路上掉了被車子輾過，手機壞了，沒辦法打電話，這是我新號碼。」

這通15分鐘的電話，差一點讓他損失34萬元。

從傳統的電話騙術、假交友訊息、釣魚簡訊到今天的「聲音克隆」、「deepfake 視訊」與「劇本式操控」，詐騙技術正經歷一場AI驅動的質變。一場看似偶發的詐騙事件，實際上揭露了AI時代底下，我們每一個人的聲音、照片、網路足跡，都可能成為詐騙產業的素材原料。

AI「劇本化」詐騙崛起：騙的不是錢，是你整個人設

資安專家指出，AI不只生成詐騙郵件、釣魚簡訊，如今已能模擬人聲、仿冒臉部表情，並套上劇本模組，製造「專屬於你」的詐騙情境。

「詐騙集團現在會先用AI構思劇本，再生成話術內容、設計假帳號、投放訊息，連聲音、視訊都能用AI複製。」165反詐騙專線秘書莊明雄博士指出，這讓詐騙變得更難以分辨，也更有「人味」。

趨勢科技行銷部資深經理朱芳薇補充，目前網路上充斥大量AI產製的詐騙文宣，不僅圖片細緻、話術精準，甚至連人物肖像都可變造。「從投資詐騙、求職陷阱，到社群假冒名人帳號，AI都是他們的工具箱。」

▲前主播劉姿麟父親接到一通電話，聲音跟女兒很像，打來表示因欠廠商34萬，要像父親借錢，實際上劉姿麟根本沒有打這通電話，也沒有欠廠商錢，對方是詐騙集團。（圖／劉姿麟提供）

▲前主播劉姿麟父親接到一通電話，聲音跟女兒很像，打來表示因欠廠商34萬，要像父親借錢，實際上劉姿麟根本沒有打這通電話，也沒有欠廠商錢，對方是詐騙集團。（圖／劉姿麟提供）

劉姿麟父親險遭詐：AI聲音複製，精準還原女兒語氣

這場詐騙從聲音開始，也從聲音露餡。

當日上午11點，劉家電話響起，外傭接起後聽到劉姿麟的聲音。「姐姐的聲音怎麼比較沙啞？」她事後回憶，「真的不容易分出來是本人。」劉爸爸也差點信以為真。

這名「假劉姿麟」聲稱手機壞了，換新號碼，要求劉爸爸保存，並叮嚀不要聯繫女婿。幾小時後，詐騙集團發動第二波攻勢，教爸爸加新的LINE帳號，說積欠廠商貨款急需34萬元，要他去銀行領現金，並會派人到府取款。還同時叮嚀爸爸「不要跟我老公說，好嗎？」

詐騙劇本安排得極精準：一開始先以幾乎完美複製的聲音建立信任，接著強調「保密」，切斷其他親友的核實管道，最後引導提款，避免留下數位轉帳紀錄。

幸好劉爸爸警覺性高，並未立刻照辦。他主動聯繫女婿，隔天詢問劉姿麟，發現一切是騙局。再向警方查證，發現詐騙者留的號碼早已列為「警示名單」。

「我後來才知道，他們可能是從我上電視的片段擷取聲音，再用AI變造的，」劉姿麟事後分析過程，詐團連她的個資都知道，「真的太驚人了！」

從「假女兒」到「假劉德華」：AI詐騙全面升級

AI技術正讓詐騙「擴張維度」。

2024年新北市曾發生一件轟動全台的事件。一名女子在社群平臺上收到「劉德華」的私訊，對方聲音與長相皆與本人相似，甚至能進行視訊互動。這位「劉德華」聲稱投資急需資金，最終成功騙取女子260萬元。事後查證，整段視訊皆為Deepfake變臉技術製成。

「這些詐騙影片的品質，不是一般人能用手機App就做出來的，背後很可能是組織化操作、甚至跨國團隊。」資安專家提醒，這些技術門檻正在快速降低，而辨識的難度卻日益升高。

「徵配音員」也能騙：聲音素材成為新型武器

更令人震驚的是，詐騙者甚至開始「主動蒐集聲音」來造局。

近期出現一種以「招聘配音員」為名的詐騙。應徵者被要求錄製多段語音樣本，並提交履歷與銀行帳戶資料。詐騙者會先假借「錄取成功」之名，取得完整聲音樣本，接著用AI技術合成語音，對應徵者的家人進行聲音詐騙。

反詐騙聯盟板主陳安迪指出，這類詐騙操作手法更進一步將受害者變成「人頭帳戶」持有人，用於其他詐騙洗錢用途。「聲音被複製、帳戶被濫用，一個單純的應徵行為，可能讓你同時成為受害者與幫兇。」

▲詐騙集團拿名主持人陳斐娟的節目片段，克隆她的聲音，產出一段假召募LINE群組的影片，這段影片在檢舉過後，已被FB下架該帳號。（圖／翻攝自Facebook）

▲詐騙集團拿名主持人陳斐娟的節目片段，克隆她的聲音，產出一段假召募LINE群組的影片，這段影片在檢舉過後，已被FB下架該帳號。（圖／翻攝自Facebook）

知名主持人陳斐娟近日也遭詐騙集團冒名「完全使用」，對方以AI聲音克隆技術，擷取她主持節目的畫面與聲音，搭配自製字幕，生成一支詐騙廣告影片。影片中的「陳斐娟」語氣親切，邀請網友加入她的投資群組，甚至強調：「阿娟的群組裡沒人退團，每天早上九點準時提供三檔當沖標的。」但仔細看，影片的聲音和嘴形無法對上，仍有很多破綻。而該假陳斐娟帳號在民眾檢舉過後，已被下架，影片也消失了

台灣近年雖不斷推動資安教育與反詐宣導，但面對AI技術導入詐騙流程，「防詐成本」與「辨識難度」已大幅提高。受害者不再是疏忽，而是因為「詐騙劇本」早已精準設計、步步為營。

「我們正面對一場結構性挑戰，AI不只是工具，它改變的是詐騙的規模、速度與信任的建立方式，」莊明雄博士說。

劉姿麟在訪談最後感慨地說：「我爸爸是大學教授退休、很謹慎的那種人。但連他都差點被騙」，未來可能沒有誰可以倖免。

詐騙劇本按人設調整　人人都是詐騙鎖定目標

「沒遇到詐騙，或是還沒被騙的，只是還沒遇到『適合你的劇本』。」反詐騙聯盟板主陳安迪說。

在生成式AI普及的年代，詐騙不再只是訊息亂槍打鳥式地傳播。相反地，它變得有劇情、有角色、有邏輯，有針對你生活輪廓的「精準設計」。它懂你的語氣、你的社群網絡、你的親人關係，甚至連你會在哪裡動搖都算得出來。

而這樣的詐騙模式，正襲擊我們的日常。

社區志工也成受害者　面交後見「投資歸零」才清醒

▲萬華全德里里長趙素美宣導防詐，出發前發生臉書出現冒名假帳號，她和先生趕緊教志工如何檢舉。（圖／記者林挺弘攝）
▲萬華全德里里長趙素美宣導防詐，出發前發生臉書出現冒名假帳號，她和先生趕緊教志工如何檢舉。（圖／記者林挺弘攝）

2025年初，採訪團隊到台北市萬華區全德里，採訪里長趙素美。就在準備隨她與志工出門繞行宣導防詐時，趙素美先生突然大喊「你的臉書有個『假帳號』在加我好友。」

她打開手機一看，確實發現一個與自己姓名相同的臉書帳號，好友數超過百人，對方正在以她的名義主動加人。「很明顯是用里長名義想取得里民信任」，這個假帳號明顯是要利用里內長期建立的信任感，她本人立即請志工檢舉假帳號並刪除對方好友。

趙素美不只一次在社區阻擋詐騙，令她震撼的，是她團隊內志工，也差點掉進詐騙陷阱。

那天她注意到這位志工神情不對勁，主動詢問後，志工開口向她借500萬元。「他說，這段時間用投資App已經賺上千萬。」對方拿出手機展示App的獲利紀錄，並直言：「妳如果不借，是妳擋我財路。」

見對方堅信不移，趙素美試圖勸說：「這麼短的時間內，不可能有這麼大一個獲利。」沒想到，原本溫和乖巧的人，在詐騙攻勢下，性情大變，對質疑意見極端反感、情緒激動，甚至對她發怒。雙方談了6小時，里長最後找來萬華分局東園街派出所員警協助。

警方建議志工與車手當面交付現金，這時，志工仍難以相信。直到警方當場逮人，志工看到App上的資金數字瞬間歸零，他才接受「被詐騙」的事實。

「他被操弄得太深，連自己都分不清是誰了。」趙素美語重心長說：「詐騙手段一直更新，造成我們來不及追。」這也是現在詐騙最恐怖的地方：不是靠技術，而是靠操控情緒與信任。詐騙集團之所以能成功，是因為他們懂人性、懂人設、懂如何抓住你最脆弱的那一點。

她呼籲，大家要多關懷周遭人，如果遇到要立即處理，個性要保持冷靜，不要貿然地把錢匯出去，因為現在轉帳太容易。

▲趙素美跟志工常定期在轄區巡邏，遇見里民主動打招呼，聊聊近況，順便宣導防詐騙。（圖／記者林挺弘攝） ▲台北市萬華區全德里里長趙素美平時會到國小宣導防詐，拿傳單給小學生，請他們回家告訴家長，提防詐騙訊息。（圖／記者林挺弘攝）

▲趙素美跟志工常定期在轄區巡邏，遇見里民主動打招呼，聊聊近況，順便宣導防詐騙。（圖／記者林挺弘攝）

情緒操控才是詐騙核心　小心人際間的「信任崩解」　

萬華分局東園街派出所副所長陳名位提到，以他們轄區所接觸到的詐騙案件目前以投資詐騙居多，其次是網購，再來是交友詐騙，這三項是目前最大宗。

「我們定期與里長合作，就是因為他們在社區的信任度高，能迅速辨識異常情況並通報。」他強調，防詐與其說是「刑事預防」，更像是「社會維繫」：透過人與人的連結，阻止信任被外人奪走。

他們會不定期分享最新詐騙資訊給同仁，並與地方里長合作，使防詐宣導能更深入社區、有效傳達。原因在於，里長長期耕耘於里民之間的社區活動，擁有高度信任感；若有里長協助推動打詐行動，更容易取得被害人信任，進而促進溝通與防止受騙。想方設法從源頭介入，與其說是「刑事預防」，更像是「社會維繫」：透過人與人的連結，阻止信任被外人奪走。

詐騙損失破百億　數據揭露台灣被攻陷的真實畫面

根據打詐儀錶板統計，自2024年8月至2025年3月為止，從受理報案件數統計，最多的詐騙類型依序為：假投資、網路購物、假買家騙賣家、假中獎、假交友（投資詐財）。僅2024年8月曾出現「色情應召詐騙」短暫上升的特殊現象。其中，假投資類詐騙不僅件數最多，也是財損金額累積最多的一類。

而從詐騙財損統計，從2017年到2023年，台灣詐騙財損年年攀升。2024年因刑案統計改革，揭露資料更加透明，從2024年9月至12月，詐騙總損失已突破490億元。

▲2024年因刑案統計改革，揭露資料更加透明，2024年9月至12月，詐騙總損失已突破490億元。（圖／記者陳詩璧製）

▲2024年因刑案統計改革，揭露資料更加透明，2024年9月至12月，詐騙總損失已突破490億元。（圖／記者陳詩璧製）

「零信任」不是冷漠，而是自保之道

雲端身分安全認證服務業者 Keypasco 市場營運副總劉彥伯指出，對抗詐騙的首要原則，不是辨識話術真假，而是建立「零信任」的基本態度。

所謂「零信任」，是指對所有資訊預設為不可信，必須經過層層驗證後才予以接受。當民眾具備這樣的思維模式，就能在制度性的防護下，有效降低受騙風險。

劉彥伯舉例，在疫情期間，不論是否確診，進入超商或任何室內空間時，都會被要求測量體溫，以排除潛在風險。這正是「零信任」的具體體現：不是懷疑特定對象，而是對每一位進入者都一視同仁地驗證。

他進一步指出，詐騙集團對人性弱點瞭若指掌，擅長操弄情感操控（PUA），能針對人們的貪婪、好奇心助人傾向等心理弱點，設計出不同教戰守則。一旦缺乏警覺與防線，往往就容易落入陷阱，所以，如果沒有零信任的心態，就很容易一步步被帶進情境、無法自拔。

▲Keypasco市場營運副總劉彥伯指出，即使AI變臉技術愈來愈擬真，仍存在部分可辨識的破綻。（圖／記者陳詩璧攝）

▲Keypasco市場營運副總劉彥伯指出，即使AI變臉技術愈來愈擬真，仍存在部分可辨識的破綻。（圖／記者陳詩璧攝）

完整報導：AI詐騙時代來臨

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普在等習近平！　白宮：中國應主動通話
快訊／賓士國道故障！　22歲女放警示標誌遭追撞慘死
「三振舞女神」最新廣告爆紅　罕見部位意外入鏡
川普關稅戰「香港消失了」　謝金河：台灣角色會更吃重
50歲醫和小24歲嫩妻「診間接吻」　日節目被炎上
川普目標90天達成90項協議！　白宮顧問喊話「散戶快進場」
陸女師拒愛愛　男友持斧頭砍死！陳屍麒麟山
美中貿易戰2.0　外媒爆北京「1戰略王牌」看誰撐得久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／賓士休旅國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞　捲輪下慘死

台灣騙術領先全亞洲　日本大阪禁老人在ATM前講電話

打詐儀錶板日更最新資訊　反詐騙聯盟轉發網友個案識讀自救

詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

你的朋友不是你朋友！AI變聲冒名又盜帳　從人的信任開始騙

潛入國小偷拍女童如廁8次　惡男「獲判無罪」原因曝光

獨／國道今晨火燒車！　自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

快訊／基隆凌晨重大車禍！3車追撞翻覆　2傷1命危

開撕一級戰區汙名！彰化連3年不打架　大甲媽平安步出永樂街

OL下班聚餐被灌酒！變態主管跟回家「2度性侵」

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

快訊／賓士休旅國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞　捲輪下慘死

台灣騙術領先全亞洲　日本大阪禁老人在ATM前講電話

打詐儀錶板日更最新資訊　反詐騙聯盟轉發網友個案識讀自救

詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

你的朋友不是你朋友！AI變聲冒名又盜帳　從人的信任開始騙

潛入國小偷拍女童如廁8次　惡男「獲判無罪」原因曝光

獨／國道今晨火燒車！　自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

快訊／基隆凌晨重大車禍！3車追撞翻覆　2傷1命危

開撕一級戰區汙名！彰化連3年不打架　大甲媽平安步出永樂街

OL下班聚餐被灌酒！變態主管跟回家「2度性侵」

快訊／霧鎖金門！機場關場、小三通停航　鐵人三項代表隊受困

川普在等習近平！　白宮：中國應主動通話

快訊／賓士休旅國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞　捲輪下慘死

台灣今與美討論關稅協議　我住美代表處：沒有評論

苗可麗慘變洗碗工 路邊當跪婦粉絲心疼「我幫你洗」

台灣騙術領先全亞洲　日本大阪禁老人在ATM前講電話

打詐儀錶板日更最新資訊　反詐騙聯盟轉發網友個案識讀自救

川普目標90天達成90項協議！　白宮顧問喊話「散戶快進場」

詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

TOYOTA將再推「新款暴力鴨升級版」！賽車技術導入戰力更堅強

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

社會熱門新聞

OL聚餐被灌酒！回家慘遭主管2度性侵

勤美星巴克前47天3人墜樓亡！專家曝4可能原因

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長繼續收押

快訊／基隆凌晨3車追撞翻覆　2傷1命危

即／郭哲敏2億交保多次靠近機場海岸　火速拘提羈押

南投警方追查數月於高雄逮網路販毒鴛鴦

40歲男被丟包醫院亡！落跑2人竟擁2把「火併神器」

獨／國道今晨火燒車！　自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

彰化3年不打架　大甲媽平安步出永樂街

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

男被丟包醫院亡！友：才碰面他就發病

更多熱門

相關新聞

台灣騙術領先全亞洲　日本大阪禁老人ATM前講電話

台灣騙術領先全亞洲　日本大阪禁老人ATM前講電話

「詐騙是種會流通的產業。」中正大學犯罪防治學系教授賴擁連這麼說。從早年的電話中獎通知、刮刮樂電信詐騙，到近年盛行的假投資、假愛情劇本，詐騙模式隨社會、科技演變不斷翻新。如今，台灣過去曾流行的「美國大兵」與「無國界醫師」戀愛詐騙劇本，已悄然出現在南韓。而日本大阪則針對銀髮族操作ATM時的詐騙風險，要立法禁止邊講電話邊操作提款機，顯示出不同國家正在用各自方式面對同樣問題。

打詐儀錶板日更最新資訊　反詐騙聯盟網友自救

打詐儀錶板日更最新資訊　反詐騙聯盟網友自救

詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

地院法官、律師、檢察官涉入詐團案　監察院彈劾送懲戒法院

地院法官、律師、檢察官涉入詐團案　監察院彈劾送懲戒法院

屏東民眾急需貸款 落入貸款詐騙陷阱

屏東民眾急需貸款 落入貸款詐騙陷阱

關鍵字：

AI詐騙劇本人設盜照克隆假徵配音員

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

川普公開稱「不再需要馬斯克」

鋒面明晚橫掃「雷雨襲全台」　周日大降溫

宥勝復出　隋棠：不是一個普通的罪犯

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！資安大廠示警

OL聚餐被灌酒！回家慘遭主管2度性侵

800萬買這3檔股票　出清「慘賠240萬」！他PO畢業文

黃仁勳如何打動川普？學者曝2關鍵

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」超級大風

女遊客彎腰露出「奈良最兇風景」　日網凍未條想變鹿

情傷一次就夠！不敢再交出真心TOP3星座

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面