你的朋友不是你朋友！AI變聲冒名又盜帳　從人的信任開始騙

記者陳詩璧／台北報導

當AI社會來臨，詐騙集團也跟著訓練AI，近期出現的假徵配音員之外，還有名主持人陳斐娟也克隆聲音，製成詐騙影片，招募民眾進LINE群組。前主播劉姿麟的父親也接到跟女兒聲音極像的詐騙電話，當你的親友不是你親友，人人都可能接觸到詐騙。反詐騙聯盟提到，誰都可能被詐騙，還沒遇到，很可能只是還沒有適合你的「劇本」而已，《ETtoday新聞雲》找來名人、里長、被害人、165、資安達人到曾經當過車手的少年來探討AI詐騙時代來臨，身邊處處都有詐騙陷阱，民眾該如何因應。

2024年春天的一個平凡上午，82歲的退休教授劉先生接到一通電話，來電者聲音沙啞但熟悉，自稱是他的女兒——前電視台主播劉姿麟：「爸爸，我是姿麟啦，我手機在路上掉了被車子輾過，手機壞了，沒辦法打電話，這是我新號碼。」

這通15分鐘的電話，差一點讓他損失34萬元。

從傳統的電話騙術、假交友訊息、釣魚簡訊到今天的「聲音克隆」、「deepfake 視訊」與「劇本式操控」，詐騙技術正經歷一場AI驅動的質變。一場看似偶發的詐騙事件，實際上揭露了AI時代底下，我們每一個人的聲音、照片、網路足跡，都可能成為詐騙產業的素材原料。

AI「劇本化」詐騙崛起：騙的不是錢，是你整個人設

資安專家指出，AI不只生成詐騙郵件、釣魚簡訊，如今已能模擬人聲、仿冒臉部表情，並套上劇本模組，製造「專屬於你」的詐騙情境。

「詐騙集團現在會先用AI構思劇本，再生成話術內容、設計假帳號、投放訊息，連聲音、視訊都能用AI複製。」165反詐騙專線秘書莊明雄博士指出，這讓詐騙變得更難以分辨，也更有「人味」。

趨勢科技行銷部資深經理朱芳薇補充，目前網路上充斥大量AI產製的詐騙文宣，不僅圖片細緻、話術精準，甚至連人物肖像都可變造。「從投資詐騙、求職陷阱，到社群假冒名人帳號，AI都是他們的工具箱。」

▲前主播劉姿麟父親接到一通電話，聲音跟女兒很像，打來表示因欠廠商34萬，要像父親借錢，實際上劉姿麟根本沒有打這通電話，也沒有欠廠商錢，對方是詐騙集團。（圖／劉姿麟提供）

劉姿麟父親險遭詐：AI聲音複製，精準還原女兒語氣

這場詐騙從聲音開始，也從聲音露餡。

當日上午11點，劉家電話響起，外傭接起後聽到劉姿麟的聲音。「姐姐的聲音怎麼比較沙啞？」她事後回憶，「真的不容易分出來是本人。」劉爸爸也差點信以為真。

這名「假劉姿麟」聲稱手機壞了，換新號碼，要求劉爸爸保存，並叮嚀不要聯繫女婿。幾小時後，詐騙集團發動第二波攻勢，教爸爸加新的LINE帳號，說積欠廠商貨款急需34萬元，要他去銀行領現金，並會派人到府取款。還同時叮嚀爸爸「不要跟我老公說，好嗎？」

詐騙劇本安排得極精準：一開始先以幾乎完美複製的聲音建立信任，接著強調「保密」，切斷其他親友的核實管道，最後引導提款，避免留下數位轉帳紀錄。

幸好劉爸爸警覺性高，並未立刻照辦。他主動聯繫女婿，隔天詢問劉姿麟，發現一切是騙局。再向警方查證，發現詐騙者留的號碼早已列為「警示名單」。

「我後來才知道，他們可能是從我上電視的片段擷取聲音，再用AI變造的，」劉姿麟事後分析過程，詐團連她的個資都知道，「真的太驚人了！」

從「假女兒」到「假劉德華」：AI詐騙全面升級

AI技術正讓詐騙「擴張維度」。

2024年新北市曾發生一件轟動全台的事件。一名女子在社群平臺上收到「劉德華」的私訊，對方聲音與長相皆與本人相似，甚至能進行視訊互動。這位「劉德華」聲稱投資急需資金，最終成功騙取女子260萬元。事後查證，整段視訊皆為Deepfake變臉技術製成。

「這些詐騙影片的品質，不是一般人能用手機App就做出來的，背後很可能是組織化操作、甚至跨國團隊。」資安專家提醒，這些技術門檻正在快速降低，而辨識的難度卻日益升高。

「徵配音員」也能騙：聲音素材成為新型武器

更令人震驚的是，詐騙者甚至開始「主動蒐集聲音」來造局。

近期出現一種以「招聘配音員」為名的詐騙。應徵者被要求錄製多段語音樣本，並提交履歷與銀行帳戶資料。詐騙者會先假借「錄取成功」之名，取得完整聲音樣本，接著用AI技術合成語音，對應徵者的家人進行聲音詐騙。

反詐騙聯盟板主陳安迪指出，這類詐騙操作手法更進一步將受害者變成「人頭帳戶」持有人，用於其他詐騙洗錢用途。「聲音被複製、帳戶被濫用，一個單純的應徵行為，可能讓你同時成為受害者與幫兇。」

▲詐騙集團拿名主持人陳斐娟的節目片段，克隆她的聲音，產出一段假召募LINE群組的影片，這段影片在檢舉過後，已被FB下架該帳號。（圖／翻攝自Facebook）

知名主持人陳斐娟近日也遭詐騙集團冒名「完全使用」，對方以AI聲音克隆技術，擷取她主持節目的畫面與聲音，搭配自製字幕，生成一支詐騙廣告影片。影片中的「陳斐娟」語氣親切，邀請網友加入她的投資群組，甚至強調：「阿娟的群組裡沒人退團，每天早上九點準時提供三檔當沖標的。」但仔細看，影片的聲音和嘴形無法對上，仍有很多破綻。而該假陳斐娟帳號在民眾檢舉過後，已被下架，影片也消失了。

台灣近年雖不斷推動資安教育與反詐宣導，但面對AI技術導入詐騙流程，「防詐成本」與「辨識難度」已大幅提高。受害者不再是疏忽，而是因為「詐騙劇本」早已精準設計、步步為營。

「我們正面對一場結構性挑戰，AI不只是工具，它改變的是詐騙的規模、速度與信任的建立方式，」莊明雄博士說。

劉姿麟在訪談最後感慨地說：「我爸爸是大學教授退休、很謹慎的那種人。但連他都差點被騙」，未來可能沒有誰可以倖免。

詐騙劇本按人設調整 人人都是詐騙鎖定目標

「沒遇到詐騙，或是還沒被騙的，只是還沒遇到『適合你的劇本』。」反詐騙聯盟板主陳安迪說。

在生成式AI普及的年代，詐騙不再只是訊息亂槍打鳥式地傳播。相反地，它變得有劇情、有角色、有邏輯，有針對你生活輪廓的「精準設計」。它懂你的語氣、你的社群網絡、你的親人關係，甚至連你會在哪裡動搖都算得出來。

而這樣的詐騙模式，正襲擊我們的日常。

社區志工也成受害者 面交後見「投資歸零」才清醒



▲萬華全德里里長趙素美宣導防詐，出發前發生臉書出現冒名假帳號，她和先生趕緊教志工如何檢舉。（圖／記者林挺弘攝）

2025年初，採訪團隊到台北市萬華區全德里，採訪里長趙素美。就在準備隨她與志工出門繞行宣導防詐時，趙素美先生突然大喊「你的臉書有個『假帳號』在加我好友。」

她打開手機一看，確實發現一個與自己姓名相同的臉書帳號，好友數超過百人，對方正在以她的名義主動加人。「很明顯是用里長名義想取得里民信任」，這個假帳號明顯是要利用里內長期建立的信任感，她本人立即請志工檢舉假帳號並刪除對方好友。

趙素美不只一次在社區阻擋詐騙，令她震撼的，是她團隊內志工，也差點掉進詐騙陷阱。

那天她注意到這位志工神情不對勁，主動詢問後，志工開口向她借500萬元。「他說，這段時間用投資App已經賺上千萬。」對方拿出手機展示App的獲利紀錄，並直言：「妳如果不借，是妳擋我財路。」

見對方堅信不移，趙素美試圖勸說：「這麼短的時間內，不可能有這麼大一個獲利。」沒想到，原本溫和乖巧的人，在詐騙攻勢下，性情大變，對質疑意見極端反感、情緒激動，甚至對她發怒。雙方談了6小時，里長最後找來萬華分局東園街派出所員警協助。

警方建議志工與車手當面交付現金，這時，志工仍難以相信。直到警方當場逮人，志工看到App上的資金數字瞬間歸零，他才接受「被詐騙」的事實。

「他被操弄得太深，連自己都分不清是誰了。」趙素美語重心長說：「詐騙手段一直更新，造成我們來不及追。」這也是現在詐騙最恐怖的地方：不是靠技術，而是靠操控情緒與信任。詐騙集團之所以能成功，是因為他們懂人性、懂人設、懂如何抓住你最脆弱的那一點。

她呼籲，大家要多關懷周遭人，如果遇到要立即處理，個性要保持冷靜，不要貿然地把錢匯出去，因為現在轉帳太容易。

▲趙素美跟志工常定期在轄區巡邏，遇見里民主動打招呼，聊聊近況，順便宣導防詐騙。（圖／記者林挺弘攝）

情緒操控才是詐騙核心 小心人際間的「信任崩解」

萬華分局東園街派出所副所長陳名位提到，以他們轄區所接觸到的詐騙案件目前以投資詐騙居多，其次是網購，再來是交友詐騙，這三項是目前最大宗。

「我們定期與里長合作，就是因為他們在社區的信任度高，能迅速辨識異常情況並通報。」他強調，防詐與其說是「刑事預防」，更像是「社會維繫」：透過人與人的連結，阻止信任被外人奪走。

他們會不定期分享最新詐騙資訊給同仁，並與地方里長合作，使防詐宣導能更深入社區、有效傳達。原因在於，里長長期耕耘於里民之間的社區活動，擁有高度信任感；若有里長協助推動打詐行動，更容易取得被害人信任，進而促進溝通與防止受騙。想方設法從源頭介入，與其說是「刑事預防」，更像是「社會維繫」：透過人與人的連結，阻止信任被外人奪走。

詐騙損失破百億 數據揭露台灣被攻陷的真實畫面

根據打詐儀錶板統計，自2024年8月至2025年3月為止，從受理報案件數統計，最多的詐騙類型依序為：假投資、網路購物、假買家騙賣家、假中獎、假交友（投資詐財）。僅2024年8月曾出現「色情應召詐騙」短暫上升的特殊現象。其中，假投資類詐騙不僅件數最多，也是財損金額累積最多的一類。

而從詐騙財損統計，從2017年到2023年，台灣詐騙財損年年攀升。2024年因刑案統計改革，揭露資料更加透明，從2024年9月至12月，詐騙總損失已突破490億元。

▲2024年因刑案統計改革，揭露資料更加透明，2024年9月至12月，詐騙總損失已突破490億元。（圖／記者陳詩璧製）



「零信任」不是冷漠，而是自保之道

雲端身分安全認證服務業者 Keypasco 市場營運副總劉彥伯指出，對抗詐騙的首要原則，不是辨識話術真假，而是建立「零信任」的基本態度。

所謂「零信任」，是指對所有資訊預設為不可信，必須經過層層驗證後才予以接受。當民眾具備這樣的思維模式，就能在制度性的防護下，有效降低受騙風險。

劉彥伯舉例，在疫情期間，不論是否確診，進入超商或任何室內空間時，都會被要求測量體溫，以排除潛在風險。這正是「零信任」的具體體現：不是懷疑特定對象，而是對每一位進入者都一視同仁地驗證。

他進一步指出，詐騙集團對人性弱點瞭若指掌，擅長操弄情感操控（PUA），能針對人們的貪婪、好奇心助人傾向等心理弱點，設計出不同教戰守則。一旦缺乏警覺與防線，往往就容易落入陷阱，所以，如果沒有零信任的心態，就很容易一步步被帶進情境、無法自拔。

▲Keypasco市場營運副總劉彥伯指出，即使AI變臉技術愈來愈擬真，仍存在部分可辨識的破綻。（圖／記者陳詩璧攝）