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社會 社會焦點 保障人權

台灣騙術領先全亞洲　日本大阪禁老人在ATM前講電話

▲大阪政府通過修法，將禁止老人在ATM前講電話。（示意圖／CFP）

▲大阪政府通過修法，將禁止老人在ATM前講電話。（示意圖／CFP）

記者陳詩璧／台北報導

「詐騙是種會流通的產業。」中正大學犯罪防治學系教授賴擁連這麼說。從早年的電話中獎通知、刮刮樂電信詐騙，到近年盛行的假投資、假愛情劇本，詐騙模式隨社會、科技演變不斷翻新。如今，台灣過去曾流行的「美國大兵」與「無國界醫師」戀愛詐騙劇本，已悄然出現在南韓。而日本大阪則針對銀髮族操作ATM時的詐騙風險，要立法禁止邊講電話邊操作提款機，顯示出不同國家正在用各自方式面對同樣問題。

根據《共同社》報導，日本大阪府議會於2025年3月24日通過修正條例，為全日本首次由地方政府主導立法，強制禁止在ATM前講電話。這項措施源自2024年起銀髮族成為詐騙集團主要目標，受害者多為投資詐騙。此舉象徵著日本對詐騙行為的管控，已從宣導階段，邁向具體行為限制。

防詐新戰場　政府與產業協力建立聯防機制

台灣作為亞洲詐騙劇本的「起點」，也正推動科技防詐的新一輪佈局。LINE台灣公共事務部副總經理林若凡指出，台灣過去幾年流行的假愛情詐騙，如今已在南韓出現相似劇情。她提到，每次與日本、泰國、南韓、印尼等國的跨國集團交流時，總能明顯看出台灣總是走在詐騙劇本的前端。

▲加好友時會跳出警示，要是來自海外的交友也會跳警語。（圖／翻攝LINE網站） ▲新加入好友時會跳出警語。（圖／翻攝LINE網站）

▲加好友時會跳出警示，要是來自海外的交友也會跳警語。（圖／翻攝LINE網站）

因此，台灣向LINE日本總部爭取自動化系統開發授權，於2024年11月正式上線。 LINE從2023年即展開公私協力的聯防機制 ，根據LINE台灣統計，自2023年3月至2024年10月，共處理11,451個高風險涉詐帳號 ，而2024年11月上線自動化系統處理涉詐帳號停權需求，至2025年2月底，短短不到三個月就處置11,236個帳號，效率幾近前18個月總和，還在今年3月將電商產業納入聯防機制。林若凡指出：「我們不只是速度的提升，還包括與協力產業建立聯防機制，這些都會讓詐騙集團感受到壓力。」

不僅如此，LINE也從使用介面設計著手，強化用戶警覺意識。首先，當用戶單向加好友時，系統會跳出警語「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」；其次，更新到14.20.0版本後，如果此陌生好友是海外用戶時，還會跳出「此為非台灣門號註冊之帳號，請留意潛在的詐騙行為」。 針對用戶被釣魚盜取帳號，LINE於三月底推出新功能：「再次登入」，LINE版本15.4.0（含）以上，一旦帳號被盜用後，在未變更帳號及密碼的情況下，只要即時發現都可以使用「再次登入」搶回自己的帳號。

▲LINE台灣公共事務部副總經理林若凡。（圖／記者林挺弘攝）

▲LINE台灣公共事務部副總經理林若凡提到LINE從使用介面設計著手，強化用戶警覺意識。（圖／記者林挺弘攝）

除了通訊平臺的行動，政府也有科技防詐新策略。165反詐騙專線未來盼推出「165GPT」，結合生成式AI與資料搜尋功能，民眾可直接輸入關鍵字查詢最新詐騙手法或話術。165反詐騙諮詢專線秘書莊明雄指出，傳統民眾習慣上網搜尋，但資訊分散、辨識困難，若能整合成一站式平臺，搭配與FB、LINE、電信商、金融機構與虛擬貨幣平臺等合作共享資料庫，將可顯著提升辨識率與通報效率。

民間科技公司也投入防詐新戰場。趨勢科技推出「AI防詐達人App」，可辨識廣告真假、來電與簡訊詐騙，甚至透過視訊辨識是否為AI換臉。趨勢科技資深經理朱芳薇表示：「如果能提前掌握詐騙模式，就能搶先布防。」未來趨勢科技計畫也將加入聲紋辨識功能，以因應語音詐騙崛起。

詐騙攻勢如演算法般不斷演化，而打詐行動也正嘗試跨越「宣導—舉報—封鎖」的傳統流程，邁向結合預警、防禦、科技即時應變的新階段。這場攻防戰，早已不只是在網頁聊天室，而是一場橫跨AI技術、數據治理與全球犯罪鏈的全域對決。

打造165GPT　提供最完整的詐騙案件供民眾搜尋

「加LINE投資小心有詐，快打165」，類似的警語紅布條，遍佈全台，舉凡公園、大街小巷都能看到它的蹤影。然而，實際到165反詐騙諮詢專線總部，值班員警們一通接著一通電話不間斷，反映的是詐騙案件不減反增，這些通報已經是事件的「最後一哩」，真正的防詐與識詐關鍵，早該前移。

如果想要阻詐，是否能從被害者「第一個接觸的人」著手？或許能更顯著的改善，畢竟，這是反詐騙的起點。但目前多數民眾遇到詐騙的情境，大多是先上網搜尋，而非第一時間撥打165。

▲▼165反詐騙諮詢專線秘書莊明雄。（圖／記者林挺弘攝）

▲165反詐騙諮詢專線秘書莊明雄提到，未來盼推出「165GPT」。（圖／記者林挺弘攝）

165反詐騙諮詢專線秘書莊明雄因此思考：若能整合跨平臺資料與案例、建立「165GPT」，讓民眾在同一個平臺，就如同在LINE、FB或Google查資料一樣，即時獲取應對的對策，將有可能大幅度降低受害風險。

莊明雄期望，未來165可以變成代名詞，希望165能進一步成為「平臺」，與各行各業建立協作介面，包括電信商、社群媒體、金融與第三方支付單位，甚至臉書與LINE都可望納入共構架構，藉由新科技、技術，和能力素質，來訓練跟強化打擊詐騙，保住民眾的財產。

不只公部門與通報端，民間科技公司也正積極開發防詐應用。趨勢科技推出AI防詐達人，除了從來電、簡訊、截圖與視訊方式判定詐騙樣態，更組成Scan Hunting（搜尋獵人）小組，由來自全球的資安專家、行銷與技術人員組成，蒐集各地詐騙手法、分析組織誘因與流程，為防詐資料庫與判讀提供前線資訊。

▲▼趨勢科技資深經理朱芳薇。（圖／記者林挺弘攝）

▲趨勢科技資深經理朱芳薇提到，目前「AI防詐達人」可辨識視訊中的對方是否AI換臉。（圖／記者林挺弘攝）

「嘿 Siri 這是詐騙嗎？」趨勢科技客戶經理傅希亷親自示範，如何使用APP偵測出是否簡訊或對話內容涉及詐騙。

趨勢科技資深經理朱芳薇指出：「如果能夠及早知道最新詐騙手法，就能提前做主動防禦。」因此他們在2024年12月在台灣正式推出AI防詐達人app，功能涵蓋檢查詐騙廣告、驗證訊息真假、辨識是否AI換臉視訊，以及阻擋不安全的網站及可疑來電，未來更計畫推出聲紋辨識技術，以對抗語音詐騙。

AI變臉與語音愈擬真　仍存在部分可辨識的破綻

▲Keypasco市場營運副總劉彥伯指出，即使AI變臉技術愈來愈擬真，仍存在部分可辨識的破綻。（圖／記者陳詩璧攝）

▲Keypasco市場營運副總劉彥伯指出，即使AI變臉技術愈來愈擬真，仍存在部分可辨識的破綻。（圖／記者陳詩璧攝）

隨著AI技術持續進步，詐騙防制也面臨新一波攻防。Keypasco市場營運副總劉彥伯指出，即使AI變臉技術愈來愈擬真，仍存在部分可辨識的破綻。例如：AI在模擬人臉時仍需進行五官定位，若使用者將手遮住五官，或快速移動手部位置，在畫面中便容易出現變形或錯位。此外，若將手移動至眉毛與嘴巴中間區域，進行大幅度快速動作，也會出現異常，這些都是目前AI變臉技術的可辨識限制。

針對聲音辨識部分，劉彥伯也指出，目前聲音擬真技術雖然成熟，但仍存在明顯漏洞。他舉例，若以「上次寄的東西，你有收到嗎？」這類誘導性問句測試對話者，便可透過對方反應推斷其真實身份，因為詐騙者往往並無相關記憶。

此外，AI語音克隆目前也難以模仿個人口頭禪與語調特徵。例如，有些人慣用「然後」、「如果」等語助詞，AI難以精準複製；同時，語音中的氣音、唇齒音以及語調的高低起伏，在模仿過程中也容易被抹去，留下單一頻段聲音，這也是辨識語音克隆的重要線索。

針對AI應用於詐騙防制的角色，政治大學商學院副院長周冠男認為，AI防詐並非可有可無，而是當代治理中「一定要去做」的事。他強調：「我個人覺得AI應該要幫助我們，能夠偵測詐騙的存在。」

完整報導：AI詐騙時代來臨

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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