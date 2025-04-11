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把御朱印「當貼紙收集冊」！內行急喊母湯：會不順　正確做法曝光

這不是貼紙收集冊！哈日族警告「御朱印」這樣用：不會得到祝福庇蔭

▲圖為埼玉的龍泉寺剪紙御朱印。　（圖／報系資料照、埼玉除厄開運大師龍泉寺提供）

文／CTWANT

日本當地的神社會販售所謂的「御朱印」供參拜者留念，如今還推出專門的App可以確認收集進度，不過有國內旅客誤以為這和貼紙收集冊一樣，引發熱議。對此，有哈日族表示，「如果是這種心態，恐不會得到庇蔭」。

這名原PO在Threads上分享，「所謂的御朱印就類似貼紙收集冊對吧，像我這種湊熱鬧的外行人，也只要買一本專用的收集冊，然後看到神社有賣，喜歡的話就可以去買一張收進去，直到收集滿了再換一本，這樣算有合乎規定嗎？還是我哪邊誤解了」。

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該篇貼文曝光後，已經吸引14萬人瀏覽，多數網友就提醒，「完全誤解...要收集御朱印就別用這種輕浮的想法」、「請好好的參拜完後再去購買御朱印，然後也不要幫別人購買，當成與主神的邂逅，絕對要誠心誠意。」

除此之外，還有內行人表示，「有關神社寺廟事宜，還是需要尊重別人的宗教」、「御朱印可以保佑你平安順遂，如果只是以這樣的心態去索取，我不認為會得到祝福與庇蔭」、「用輕浮的態度來看的話可能會不太順喔，畢竟那邊的神明系統跟台灣不一樣，真的不是吃素的」。

御朱印（日語：御朱印／ごしゅいん goshuin */?），根據《維基百科》解釋，簡稱朱印（朱印／しゅいん shuin），是指日本佛寺、神社授予的一種參拜證明。民眾參拜神社或寺院後，參拜者向神社或寺院供奉少量金額，即可獲得神社或寺院方面人員在參拜者所提供的御朱印帳上書寫並蓋章的參拜憑證。

御朱印通常的色彩為：白色底色、黑色文字以及紅色印章，原本是日本佛教信徒抄寫經文後而獲得的憑證，後來逐漸簡化為參拜後並奉獻上一定數額的錢財，便可得到的證明。

由於御朱印屬於領取者個人宗教信物，因此要注意相關禁忌，像是不該轉買轉賣、不應由他人代領；也不應代人領取或視作伴手禮轉贈他人，另外御朱印並非觀光紀念戳章活動，因此不可隨便拿本子或紙張來獲取，應先完成參拜才申領，朱印帳往後應當妥善存放。

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