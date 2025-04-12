詐騙無差別攻擊　退休銀行高管也難辨別「跟真的同步」

記者陳詩璧、林緯平／台北報導

「它就跟其他投資訊息一樣，都有跟上時事，我就信了。」今年65歲的李小姐曾任職銀行高層，因為在銀行大半輩子，對投資和金錢向來謹慎，從沒想過自己有天會成為詐騙被害者，卻因為誤信社群平臺上的一則「投資資訊」，最終陷入假投資詐騙。

當我們習慣用年齡、學歷與職業來評估受害可能性時，一波波現實案例卻告訴我們：詐騙無差別攻擊任何人，不分職業、不分資歷、不分社經背景，只要「劇本寫得夠貼近你的人設」，誰都可能是下一個目標。

而跟李小姐一樣，覺得詐騙離自己很遠的人，不在少數。甚至被一騙再騙的被害者大有人在，他們不是想賺錢或貪心，有的只是做公益或是收到一個包裹，都會遇到詐騙。

少年關懷協會提到，他們所接觸到的少年車手們，許多都是在找工作的過程中，先是被害，最後不得已加入車手行列。若沒有防詐及零信任意識，人們容易被詐騙集團的話術框騙。

▲被害人李小姐提到，當時群眾力量很可怕，她就信了，詐團教她，領不了現金就領黃金。（圖／記者林挺弘攝、李小姐提供）

投資劇本量身打造，退休銀行主管也無法識破

李小姐回憶，去年在抖音上看到一支與股市新聞結合的投資短影片，點入連結後被導引至一個LINE投資群組。群組中設有實名認證、簽署保密協議、每日股市分析報告與APP操作教學，整體流程看似嚴謹專業，讓她逐步卸下戒心。

詐騙者的話術也完全依循她過去的銀行專業背景，精準打造對應場景。同時，群組內還有數十位「投資者」輪番曬出獲利截圖與回報資訊，營造出熱絡真實的獲利氛圍，使她一步步踏入詐騙鋪設的情境之中。

當她試圖出金200萬卻遭到拖延時，對方以「系統問題」為由要求等待，隨後又聲稱需額外貸款以續投，試圖誘導她再度將資金投入。直到車手被逮捕，警方通知她對方是詐騙時，李小姐才大夢初醒驚覺：「我真的被騙了。」

她坦言，即使在銀行領錢時行員不斷提醒「這可能是詐騙」，當時的她仍不疑有他，「被騙的時候，你真的看不出來。每個人都以為自己能判斷，但詐騙集團設計的，不是讓你『判斷』的，而是讓你『相信』的。」

▲L先生提到，他當初是從臉書廣告發現周冠男教授的贈書活動，點進去加了LINE，觀察了2個多月，發現帳號是假的，贈書活動也是假的。（圖／L先生提供）

詐騙劇本仿冒學者，科技業素人揭穿假群組並協助逮捕

同樣遇上詐騙的，還有來自桃園、從事科技業的L先生。他因收到臉書投放廣告，政大商學院副院長周冠男教授的新書有辦贈書活動，誤入假冒教授名義創立的LINE群組。

這個群組運作精密，每天固定時間更新「投資報酬」、「財經新聞」、「選股方向」，更有人以助理身份協助下單與收款。L先生雖有懷疑，仍潛伏觀察，並以各種方式查證：查核教授粉專內容、詢問贈書活動、打電話查核投資案內容等。甚至收一盒價值不菲的燕窩禮盒作為「慰問品」，這也很令人起疑。

他最終決定報警處理，並配合警方設計逮捕行動，終於成功將車手繩之以法。L先生表示，早在報警前，他便注意到周冠男教授多次在臉書澄清，自己從未成立任何LINE群組、沒有助理、也未舉辦贈書活動。相較群組內自稱助理者熱情推銷投資專案的舉動，行為模式大反差。

▲桃園科技業L先生和警方合作，逮捕車手。（圖／記者林挺弘攝）

周冠男教授接受採訪時指出，詐騙集團利用他的學術身份作為信任背書，不僅盜用照片與語錄，還冒用名義成立帳號進行投資推廣。「我已經反覆澄清、朋友檢舉很多次，甚至把截圖傳給平臺，但至今沒有一次成功下架。」他語帶無奈地補充：「我的投資理念是被動式投資，所以只要知道這件事情，就真的不是我。」

對於帳號遭仿冒、照片與身份被盜用，甚至出現假LINE帳號與假贈書活動，周冠男表示，這些情況他已多次在臉書公開提醒，然而仍不時有網友私訊詢問真假帳號與活動內容，顯示詐騙問題難以完全杜絕。

周冠男教授從行為財務學的角度分析，「人類有兩個關鍵心理特質：『貪婪』跟『恐懼』，詐騙集團深知人性的這些弱點，並據此設計情境。」周教授直言，「人不要貪，就不會相信他。」他進一步解釋詐騙模式如何運作：當詐團報明牌引導被害者掏錢，他們通常將被害者分成兩組：一半告知會漲、一半會跌。連續幾天看到獲利的人最終就會上勾，這正是貪婪心理被充分利用的結果。

第二個被操控的心理特質是恐懼。詐騙劇本會先以小額獲利激發受害者的貪婪心理，或是巧妙營造「失去機會」的焦慮感，引發恐懼，讓人一步步滑入事先設計好的陷阱。

▲政大商學院副院長周冠男教授提到，他從來沒有開過任何群組，更沒有辦過贈書活動。（圖／記者陳詩璧攝）

周教授指出，當人們受到強烈情緒影響時，判斷力會大幅下降，很容易被話術誤導，做出平時不會做的決定。在他看來，了解這些心理機制是防範詐騙的第一步：保持情緒冷靜，不被短期利益或恐懼所支配，才能避開精心設計的詐騙陷阱。

此外，他直言：「我們不是不能防，而是平臺和制度沒有跟上。」他強調，當科技應用於犯罪時，防禦機制往往落後一步，這種不對稱性，正是當前詐騙防制的最大挑戰。

現今AI發達，社群媒體平臺已經廣泛使用AI進行廣告推播與精準行銷，可是，卻無法有效偵測與攔截詐騙訊息，這讓周冠男感到不解。「這不是技術做不到的問題，而是願不願意做的問題。」他直言，若情況持續惡化，受害者只會愈來愈多。

「我覺得光檢舉100%無效，這本身就是制度性錯誤。」周冠男表示，平臺處理詐騙帳號時，往往要求被害者提供繁瑣佐證資料，卻遲遲不作為。「到底要附多少證明？這樣的處理方式，不但無效，這也對我們這些被害人造成困擾。」

▲謝智潔律師提到，平臺業者對於詐騙廣告應有辨識能力並即時下架。（圖／記者陳詩璧攝）

法律責任與平臺責任：誰該為詐騙損失負責？

智博法律事務所律師謝智潔指出，2024年修訂的《詐欺危害防治條例》已針對社群平臺的責任做出明確規範。條文中提到，若平臺收取廣告費，且該廣告有重大詐欺嫌疑，或屬明顯詐欺，平臺可拒絕刊登。

「未來，平臺不能再以『只是廣告的通路』為由規避責任。」謝智潔強調，「現在的責任正逐步轉向：你知不知道？你有沒有處理？這些都可能成為平臺被究責的依據。」

她舉例，知名創作者「柴鼠兄弟」曾公開聲明，從未設立任何群組，也不會帶粉絲投資，然而相關假帳號與詐騙廣告至今仍在社群平臺持續曝光。謝智潔認為，對於這類已公開澄清過、具明顯詐騙跡象的資訊，平臺理應有能力辨識並即時下架。

她進一步指出，若未來受害者能在司法上證明，是因透過平臺所推播的詐騙廣告而受害，平臺將有可能須與詐騙集團一同承擔民事連帶賠償責任。「換句話說，如果像內湖那對遭詐後輕生的母女案件，在司法上能證明廣告為詐騙誘因，那她們損失的1200萬元，可向平臺業者全額求償，不打折扣。」

此外，針對帳戶被挪用的問題，條例也納入預防性規範。針對將帳戶交給他人使用的民眾，即便是被詐，也會被列為「警示帳戶或告誡帳戶」，並處以最長五年的半凍結處分。謝智潔說，這項設計的重點在於提醒當事人：「不能因為你是受害者，就完全不負責任。如果再犯，將會面臨刑事處分。」

當詐騙劇本精準模擬「你的人設」，我們該如何自保？

反詐騙聯盟板主陳安迪提醒，詐團早已不靠「盲目撒網」，而是分析你在哪裡？關心什麼？信任誰？「只要套上你熟悉的語言與生活脈絡，你就會不自覺進入他們的劇情。」

每位受訪者都曾相信：「我應該不會那麼容易被騙。」但現實是，詐騙不斷進化，你所擁有的知識、經驗、警覺心，有時正是劇本設計的素材。

也許我們應該問的，不是「怎麼樣才不會被騙」，而是：「我準備好了嗎？當下一個劇本，是寫給我的時候。」