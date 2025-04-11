心靈朝聖之旅！宗博館《聖十字架天主堂》特展揭幕

▲參加世界宗教博物館《宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂》特展貴賓合影。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市永和區的世界宗教博物館，持續致力於宗教對話，4月11日至8月31日，推出《宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂》特展，以「人們因此而有盼望」為主題，帶領觀眾走入臺南後壁稻田間，承載百年祝福的天主堂，揭開信仰、建築與土地交織的美麗篇章。

特展於4月11日15時舉行開幕式，現場嘉賓雲集，菁寮聖十字架天主堂本堂神父呂天恩、中原大學建築學系助理教授徐昌志、臺灣博物館文教基金會代理執行長沈孟穎、長短樹鄉村研究所建築師趙柏聿、國立臺灣博物館副研究員林一宏、永和區長周慶珍等人蒞臨，由展覽規劃組專員吳芸葳導覽，現場洋溢溫馨與神聖光輝的氛圍。

▲《宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂》特展，以「人們因此而有盼望」為主題。

世界宗教博物館創辦人心道法師長年倡導「促進宗教交流與對話」，這次展覽延續這樣的使命，以「希望」為核心，回望一座教堂的身世與精神。在2025天主教禧年以「希望的朝聖者」為主題之際，菁寮聖十字架天主堂的故事，無疑是臺灣宗教文化中真摯且具普世意義的象徵。

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師肯定這次特展的意義，他表示，創辦人心道法師認為，臺灣數十年來持續安定與繁榮，宗教展現了關鍵力量。博物館是交流的平台，透過展覽與活動，讓不同宗教展開對話，彼此學習、相互理解。這次特展是個起點，期待館方發掘更多臺灣在地的宗教建築之美，與神職人員奉獻這片土地的故事，讓愛的種子不斷複製與傳遞出去。

▲展出聖髑、菁寮堂基督光榮君王十字架與教堂內擺設的長椅。

菁寮聖十字架天主堂興建於1955年，由德國籍神父楊森與當地居民攜手，打造四角錐尖塔造形的德國現代建築，展現宗教文化的建築之美。然而，因長年受自然災害侵蝕，其主體結構已顯老舊，修復工程已在今年2月啟動。

在教堂閉館整修之際，世界宗教博物館特別接洽聯繫，策劃這次展覽，借展珍貴文物與史料，並獲得國立臺灣博物館、臺灣博物館文教基金會及長短樹鄉村研究所協辦，將這座教堂的精神延續於展場之中。

▲菁寮聖十字架天主堂的聖堂外觀。

展覽分為三大主題展區，錯落於博物館兩個樓層，形成與館內常設展呼應的動線。7樓朝聖步道上的「人們因此而有盼望」，回應展名主題，聚焦信仰如何成為人心力量，展出楊森神父手寫的傳教日記、建設與宣教影像及建築模型。世界宗教展示大廳輪展櫃的「稻田上的天主堂」，重現教堂的興建歷程及整修計畫，展出建築設計師波姆的手稿設計圖像、早期聖堂屋頂上的十字架、修復剖面圖及模擬圖，呈現教堂與土地的緊密連結。6樓生命之旅廳消失密室「光榮聖十字架」，探索宗教象徵的力量，展出聖髑、菁寮堂基督光榮君王十字架與教堂內擺設的長椅，邀請觀眾靜心凝視信仰的軌跡。

這次展覽不僅呈現宗教建築的藝術之美，更彰顯人與人、人與神、人與土地之間的深情牽繫。在紛擾不安的時代裡，一座教堂的存在，是信仰的避風港，也是歷史的見證者。走入世界宗教博物館，或許不只是看一場展覽，更是一次心靈朝聖之旅，邀請觀眾透過建築與信仰交織的故事，一同尋回心中的「盼望」。

▲菁寮聖十字架天主堂庭院。