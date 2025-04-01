地震週年！太管處持續3大目標修復重建　6大熱門景點列重點

▲今年2月太管處同仁不畏困難踏查錐麓古道。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園是台灣重要的自然資產，也是無數人心中的記憶寶藏。在去年連續經歷地震與颱風的侵襲，不僅對園區內的自然景觀造成破壞，也對周邊居民的生活、經濟帶來了嚴峻挑戰。太管處以崇敬大自然的精神，集合眾人的智慧，讓山林休生養息，持續與花蓮民眾、專家學者、地方政府與社團共同合作，分期分階段來恢復太魯閣的風貌。

▲布洛灣聯絡道路受連續颱風影響嚴重崩塌。

去年4月3日，一場芮氏規模7.2的強震重創了花蓮，也對太魯閣國家公園多處設施、景點造成了前所未有的損害；而接連在極端氣候下多起豪雨、颱風造成更多的災情。太魯閣國家公園管理處震後立即啟動緊急應變措施，成立「0403地震災後重建小組」，並以「搶通、復原、強化」為三大目標，積極展開重建工作：

● 搶通：優先搶通主要道路和步道，恢復基本通行能力，並加強邊坡穩定工程，防止二次災害。

● 復原：修復受損的步道、橋樑、觀景台等遊憩設施，重建或加固受損的建築物和公共設施。

● 強化：提升園區的防災能力，加強邊坡監測、落石防護和緊急應變系統，並改善遊憩設施的安全性。

▲白楊步道修復工程進行中。

面對接踵而至的天然災害，太魯閣的重建之路充滿各種考驗，工程規劃設計必須不斷因應新的災情而調整設計內容。對災情必須「對症下藥」，太管處首先啟動地震後緊急搶修先期調查及安全評估，希望能對園區各景點的災情，特別是園區6大熱門景點砂卡礑、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞及白楊等六大步道景區，蒐集影像、航测等資料並進行比對，分析步道受損及災害類型，提出初步安全建議和工程修復方向，並於去年完成相關評估作業。接續辦更詳細的環境調查評估，透過詳細的評估、調查，給予工程規劃設計施作正確的方向指引，現已完成長春祠地區評估報告，並進行燕子口、白楊步道等地現地勘查及控制點佈設。

▲製作種子球針對崩塌地區進行復育工作，植生復育-邊坡已陸續長出小苗。

目前西寶以西之景點：西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景台等均可供民眾休憩或健行。台8線中橫公路天祥至太魯閣口因施工交維管制措施，有5個放行時段，請遊客出門前注意公路局台8線中橫公路之管制與放行時段；另太魯閣台地周邊、天祥遊憩區已完成修復，即將完成得卡倫、同禮步道、崇德遊憩區及大清水遊憩區之修復，並持續進行重要景點的修復工程，也針對其餘受損嚴重之重點災害地區，也展開詳細的評估調查工作。

▲崇德遊憩點新設防落石棚架。

同時太管處也加強了對生態環境的監測、崩塌地區之植生復育等保育工作，並積極串聯太魯閣台地周邊聚落，富世、新城、崇德遊憩資源，推動夥伴關係與地方創生行動計畫、辦理山海聚落低碳旅遊、峽谷音樂節及部落音樂會活動及市集，活絡地方觀光產業。另外推動科普宅配到校環境教育活動，以實現太魯閣的永續發展。

▲即將完成得卡倫、同禮步道修復。

太管處表示，在一週年之際深切悼念所有不幸罹難的民眾，並向所有受災家屬表達最誠摯的慰問，在重建的過程中，深深感受到來自社會各界的關懷與支持，感謝所有參與救援、重建的單位、志工以及關心太魯閣的朋友們。

▲科普宅配到校活動。

太魯閣國家公園的復原之路還很漫長，民眾重新遊覽太魯閣峽谷前，太管處期盼透過工程復建及持續精進設施防災強度；透過保育研究、周邊景點串連、負責任的旅遊等軟硬兼施的推動，來達成「增強防災韌性的太魯閣、兼顧安全永續的太魯閣」。