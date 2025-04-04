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西螺太平媽祖賜名　建商曝神跡：夫婦未見設計圖就下訂

▲在信仰與誠心的交織下，建築開發與宗教信仰再度展現奇妙連結，西螺福興宮太平媽再顯神蹟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲在信仰與誠心的交織下，建築開發與宗教信仰再度展現奇妙連結，西螺福興宮太平媽再顯神蹟。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

大甲媽遶境即將啟程，而雲林西螺福興宮為其遶境期間唯一往返均駐駕廟宇，建廟迄今300多年係濁水溪兩岸及鄰近鄉鎮重要信仰中心。在信仰與誠心的交織下，建築開發與宗教信仰再度展現奇妙連結。富秝建設公司廖先生兩年前將高價建案權狀，壓於太平媽祖香爐下虔誠求售，果然在半年內即完銷。

▲在信仰與誠心的交織下，建築開發與宗教信仰再度展現奇妙連結，西螺福興宮太平媽再顯神蹟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廖先生再度求助於媽祖祈求賜名，擲筊抽得《第七首乙丑籤》。（圖／記者游瓊華翻攝）

兩年前將高價建案完售的經歷讓廖先生深受感召，遂發願若有機會推出第二期建案，將規劃為低總價住宅，回饋西螺鄉親，助年輕人安居樂業。去年底，富秝建設正式啟動二期建案，原先建築師命名為「太極」，但後因設計團隊調整，廖先生決定再度求助於媽祖，祈求賜名。擲筊抽得《第七首乙丑籤》，見其中「否極泰來」四字，頓時心生感應，隨即請示是否將「太極」更名為「泰極」，也獲得連續三次允筊的神示。

▲在信仰與誠心的交織下，建築開發與宗教信仰再度展現奇妙連結，西螺福興宮太平媽再顯神蹟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廖先生請示是否將「太極」更名為「泰極」，竟獲得連續三次允筊的神示。（圖／記者游瓊華翻攝）

更令人驚嘆的是，當「泰極」名稱確立後，尚在建照審核階段，僅於基地鄰近區域掛設看板宣傳，竟有一對來自彰化的年輕夫妻在未見設計圖的情況下，於短短一天內連續三次來電詢問，隔日便攜十萬現金搶先下訂。廖先生將此事分享於友人及同業，並指出西螺福興宮太平媽祖神威顯赫，令人敬服萬分。

▲在信仰與誠心的交織下，建築開發與宗教信仰再度展現奇妙連結，西螺福興宮太平媽再顯神蹟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲擲筊抽得《第七首乙丑籤》，見其中「否極泰來」四字。（圖／記者游瓊華翻攝）

在大甲媽遶境啟程前夕，廖先生誠心捐獻台南名師打造精緻頂下神桌，價值逾120萬將置於南北斗星君殿內。廖先生表示，未來富秝建設將持續以誠信與善念規劃住宅，秉持媽祖庇佑的精神，為西螺帶來更美好的居住選擇，讓更多人能在信仰的守護下安居樂業。

▲在信仰與誠心的交織下，建築開發與宗教信仰再度展現奇妙連結，西螺福興宮太平媽再顯神蹟。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廖先生誠心捐獻台南名師打造精緻頂下神桌，價值逾120萬將置於南北斗星君殿內。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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