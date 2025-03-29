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無形技藝有形施作　台南文化局培育新世代修復人才

▲台南市文化資產管理處在文化部文化資產局的支持下，推動「第一期台南市傳統匠師傳習計畫」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化資產管理處在文化部文化資產局的支持下，推動「第一期台南市傳統匠師傳習計畫」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為延續文化資產保存技術，培育新一代修復人才，台南市文化資產管理處在文化部文化資產局的支持下，推動「第一期台南市傳統匠師傳習計畫」，首發課程聚焦於古蹟與歷史建築修復中不可或缺的傳統技藝—「泥作」。

這次特邀本市登錄文化資產保存技術「泥作（土水）」保存者呂新義，以市定古蹟西華堂右外護龍為實作學習場域，傳授珍貴的修復經驗。歷經近300小時的密集訓練，學員們29日齊聚西華堂，向外界展現學習成果。文化部文化資產局陳濟民局長也親臨現場，見證這場技藝薪火相傳的重要時刻。

▲台南市文化資產管理處在文化部文化資產局的支持下，推動「第一期台南市傳統匠師傳習計畫」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

作為文化資產修復的關鍵工藝之一，泥作涵蓋多項技術，包括牆體砌築、牆面抹灰、洗石子、磨石子、灰泥線腳及磁磚裝修等，當中特別是抹灰、灰泥線腳與洗石子的施作技巧，考驗著技師的精準度與經驗累積。

而本次擔任傳習實作之講師呂新義老師就是擅長泥作技術，施作技藝相當精湛。本次課程特別設立「實作組」與「記錄組」，前者著重於實際修復技能培養，涵蓋修復倫理法規、職業安全訓練，以及漢式土水作的術科課程，並教授砌養灰池、白灰壁施作、特殊抹刀製作與洗石子翻模技法；後者則針對文化資產修復紀錄者，透過工地現場觀察與紀錄訓練，使修復過程完整保存，並縮短過去匠師、工地主責人與建築師之間的資訊落差。這不僅提升了學員的專業素養，也為文化資產修復建立更完善的知識體系。

▲台南市文化資產管理處在文化部文化資產局的支持下，推動「第一期台南市傳統匠師傳習計畫」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

計畫主持人、台南應用科技大學陳宛宜老師表示，這次傳習計畫與以往不同，不再是單純讓學員「無中生有」製作白灰壁體，而是在既有建築物上進行「修復與施作」，使學員直接面對真實的修復挑戰。在實作過程中，學員須針對不同受損壁體進行檢測、剔除範圍界定，並根據壁體的含水率與未來維護需求，與呂新義師傅討論材料配比與修復方法。此外，由於施作場域為市定古蹟，修復方式需經審議委員審核，讓學員不僅學習技藝，更理解文化資產修復的嚴謹性與標準。這種高度實務導向的課程設計，使學員不只是學習傳統技術，更能在現場應變與決策，累積寶貴經驗。

文化局代理局長林韋旭表示，文化資產的修復與保存，不僅關乎技術的延續，更關乎歷史與文化的傳承。本次「台南市傳統匠師傳習計畫」不只是技藝學習的場域，更是一場文化使命的實踐。隨著課程圓滿結業，這群學員將成為文化資產修復的新生力量，肩負起守護歷史建築的重要責任。未來，透過更完善的傳習機制與培育計畫，台南將持續深化文化資產修復技術，讓這座文化古都的歷史風貌得以延續，代代相傳。

▲台南市文化資產管理處在文化部文化資產局的支持下，推動「第一期台南市傳統匠師傳習計畫」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化資產管理處表示，泥作技術是文化資產保存的重要一環，此次計畫不僅成功培養新一代修復人才，更累積了寶貴的技術經驗與教學模式，未來將進一步開設「大木作」與「彩繪」傳習課程，並結合實地案場作為教學場域，透過不斷變化的修復現場，培養學員解決問題的能力。同時，文資處也計畫將課程中的各種案例與挑戰系統化整理，發展成教材，為台灣的文化資產修復建立更完善的培訓體系，確保這些珍貴技藝能夠持續傳承，並應用於未來的文資修復工程。台南市傳統匠師傳習計畫結業 培育新世代修復人才。

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