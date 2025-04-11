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美對台徵32%關稅　卓榮泰：製造業12.5萬人受影響

▲▼卓榮泰 黃國昌 針對美國關稅因應 專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

美國對等關稅暫緩實施90天，讓政府與受影響產業獲得喘息空間。行政院長卓榮泰今（11日）赴立法院專案報告，根據其報告內容，若被加徵超過30%以上稅率，美國自台灣進口減少21%；且因主要競爭對手日韓關稅低於台灣，也將因此面臨轉單、產能過剩風險，影響製造業12.5萬就業人數。

卓榮泰在報告中指出，美國川普政府提出對等關稅之概念後，經行政部門多方蒐集及解析可能的對等關稅概念及課徵方式下，進行低、高與極高稅率的推估與假設，以估算我國農、工產業可能的額外關稅支出、以及評估對國際競爭力的影響。

在低關稅推估情境下，推估條件為台灣取得的對等關稅稅率低於其他競爭對手，且被加徵稅率介於10%到20%。依經濟模型估算，此情境對我產業主要影響為新增關稅支出，尚不至於因課徵額外新關稅下，發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地等問題；也因我國關稅較主要競爭對手為低下，除了廠商本身可自行調節產能因應外，政府協助業者的面向在於因應新增逾百億多美元的關稅負擔。

卓榮泰說，在低推估情境，對產業衝擊仍屬風險可控，則依出口貸款、出口拓銷、外銷貸款優惠信用保證、產業提升競爭力等各面向措施，以4年時間為期，規劃對於製造業及農業分別提供261億元、100億元規模的因應方案。在低推估情境下，總體的因應支援方案預算規模推算約為361億元。

在高關稅推估情境下，乃假設台灣被加徵稅率介於20%到30%，且台灣的對等關稅稅率較其他競爭對手高1到10%，台灣產業將受到不同程度的負面衝擊。在製造業上，對於電子資訊、鋼鐵金屬、運輸工具、機械等業別，所受衝擊之風險較高；在農業上，則為蝴蝶蘭、茶葉及水產品等衝擊較大，主要影響層面包含新增關稅支出及出口減少。

在此情境下，對於受對等關稅影響較大的產業，需透過更充足的預算規模來加以因應，故以4年時間為期，規劃對於製造業與農業分別提供426億及150億規模的因應方案。在高推估情境下，總體的因應支援方案預算規模估算約為576億。

至於在極高關稅推估情境下，是假設台灣被加徵稅率高於30%，且台灣關稅高於其他競爭對手逾10%以上，主要影響層面除新增關稅支出外，我國對美國出口也會顯著減少，依經濟模型估算，美國自台灣進口將減少21%以上，亦即台灣出口美國的市佔率將下滑0.72%。

此外，在極高推估模式下，因主要競爭對手關稅低於台灣，我國產業將面對美國客戶的轉單風險、產業有移轉生產基地的壓力、出口價格欠缺國際競爭力，連帶影響產能過剩、庫存過多、外銷產品轉為內銷擠壓市場等各種問題。

卓榮泰說，4月2日美國正式公佈台灣課以32%對等關稅稅率，較日、韓等主要競爭國家有相當差距，此項結果雖接近之前推估的極高關稅推估情境，但其計算方式使我國產業面對不同競爭對手的優劣勢程度卻更為複雜。

卓榮泰提到，從而政府再次進行更審慎完整的研擬估算下，進一步提高經費規模，研擬針對工業及農業提供700億元、180億元，共計約880億元的支援方案，以確保產業及相關就業均能獲得有效協助，維繫其業務正常運作與一定盈利空間。

卓榮泰在報告中也指出，考量我國工業產品出口美國金額占產值之比重，初步估算台灣工業產品出口美國將衰退 26%，影響製造業產值5%及12.5萬就業人數，其中，對電子資訊、機械、運輸工具、重電及電線電纜、建材雜項、鋼鐵金屬、一般化學及家電可能受較大影響，推估受影響產業產值影響幅度在3-14%。

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