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台灣民意民調／賴清德5策略44%支持、41%反對　近半認同880億方案

▲▼國人對總統賴清德回應川普新關稅政策的態度傾向。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國人對總統賴清德回應川普新關稅政策的態度傾向。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普先前針對各國公布「對等關稅」，引起全球股市震盪，川普9日深夜又突然宣布，除了中國關稅提高至125%，其他75國的關稅政策將暫緩實施90天，只維持基本課徵的10%。根據台灣民意基金會今（11日）公布最新民調，對於總統賴清德不會採取關稅報復等5大策略措施，有43.9%民眾贊成、40.8%民眾反對。至於對行政院公布的880億元協助方案，則有49.4%民眾認同、39.2民眾反對。

民調詢問：「賴清德總統4月6日提出五大因應策略，宣布「台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變」。對賴清德這項回應，您贊不贊成？」結果發現：14.3%非常贊成，29.6%還算贊成，20.4%不太贊成，20.4%一點也不贊成，12%沒意見，3.2%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四贊成賴清德總統對川普新關稅政策的回應，四成一不贊成。贊成者比不贊成者多3個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，多數國人贊成賴清德總統不對美國採取關稅報復並維持既有投資承諾的政策立場，但存疑的人也不少；整體而言，國人對賴總統因應美國新關稅政策所採立場與作法尚缺共識，有待更多溝通整合。

若與政黨傾向交叉分析，國內主要政黨支持者對賴總統上述政策立場看法涇渭分明，相當分歧。具體地講，民進黨支持者七成六贊成，一成四不贊成；國民黨支持者一成六贊成，七成四不贊成；民眾黨支持者二成一贊成，六成九不贊成；中性選民，二成八贊成，四成二不贊成。

民調也詢問：「因應川普新關稅衝擊，卓榮泰內閣隔日（4月4日）召開記者會提出「擴大支持工農產業，共880億元的協助方案」。一般說來，您是否肯定卓內閣這項作法？」結果發現：12.8%非常肯定，36.6%還算肯定，23.7%不太肯定，15.5%一點也不肯定，8.1%沒意見，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成九肯定卓榮泰內閣所提880億協助工農產業方案，三成九不肯定。肯定者比不肯定者多10.2個百分點。

▲▼ 國人對卓內閣回應川普新關稅政策的態度傾向。（圖／台灣民意基金會提供）

若與政黨傾向交叉分析，國內主要政黨支持者對卓內閣上述政策的意見不一，有某種程度分歧，但尚屬溫和。具體地講，民進黨支持者七成七肯定，一成五不肯定；國民黨支持者二成九肯定，六成四不肯定；民眾黨支持者二成七肯定，六成四不肯定；中性選民，三成四肯定，四成五不贊成。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年4月7-9日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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