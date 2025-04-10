應對關稅衝擊　蔣萬安赴政院提7建議：全力與中央合作面對

▲台北市長蔣萬安出席行政院院會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普拋出對等關稅後，今（10日）突宣布包含台灣在內的7個的國家暫緩實施90天，稅率暫以10%計算。台北市長蔣萬安今出席院會時說，「不能真的鬆口氣、以為萬事大吉」，要抓準這90天做好準備。他也提出7點建議，強調身為地方政府，國家面對艱難挑戰，就是全力與中央政府攜手合作，共同面對。

蔣萬安今在院會中表示，身為地方政府，國家面對艱難挑戰，就是全力與中央政府攜手合作，共同面對。他也提出7點建議，包括業界希望能爭取區域內的公平競爭條件，台灣面臨的稅制要不高於日、韓、東南亞等主要出口競爭國，才能維持競爭力。

第二，蔣萬安提到，美方希望台灣製造業前進美國，產業界希望中央政府在談判中爭取美國提出優惠利率或措施。第三，汽車零組件，40%銷美國，已經開始聯繫東南亞的企業，未來合作在美國設組裝廠，他們建議中央帶領，與台灣企業的供應鏈夥伴，以及東南亞國家等廠商，於美國建立組裝廠，就近供應美國需求；這些措施有望爭取美國對台關稅優惠，留在台灣的傳統產業也同時受惠。

第四，除了與美國談判外，也希望提供產業界更多「區域市場」「商機資訊」供產業參考、努力向其他國家建立互惠協定，同時以更多實質措施協助企業開拓新市場，「不把所有雞蛋放在同個籃子內」

第五，蔣萬安說，並非傳統想像的資通訊、機械零組件, 自行車、運動器材、塑橡膠等產業受到衝擊，包含食品、紡織業等其實都深受影響，希望中央對產業的支持能擴及更廣；例如電器業許多零組件都是從國外進口，且以美元計價，建議市府以鼓勵、促銷、減稅方式，減緩這些衝擊。

第六，蔣萬安提到，市場的不確定性及消費者心理因素，恐造成國內消費力道停滯、萎縮，政府應隨時協助，並刺激國內消費市場。第七，由於企業開始縮減支出，除了希望政府提供企業資金周轉，後續可能產生無薪假或裁員問題、甚至減少對弱勢群體的捐款，這些都需要相應措施。

蔣萬安說，政府要穩產業、護就業、拚韌性。對於中央，希望在「勞動」、「財政」與「產業」三大面向能給予協助。其中，勞動面向提出兩點，若發現景氣有惡化跡象，請中央釋出公共服務職缺，擴大短期就業機會，協助受衝擊勞工穩定生活；其次，指定受影響勞工適用就業服務法第24條，提供必要補助與協助轉職培訓。

財政面向部分，第一，中央應協助地方政府緊急紓困、照顧勞工，並投資產業中長期數位轉型、產業鏈重組。第二，中央研議降稅、延稅、分期繳納等具體措施，協助企業渡過短期資金壓力。第三，鼓勵金融機構利用信用保證機制，加強辦理中小企業放款。中央政府應思考針對為失業家庭、受災中小企業提供融資。

在產業面向，蔣萬安呼籲中央推動轉型升級，爭取公平競爭環境。他強調，今天帶著業界的心聲、以及具體可行的建議，希望中央地方攜手、臺灣共渡難關。

針對各縣市首長所提出之建議，行政院長卓榮泰說，都會納入參考。卓指出，880億的支持方案基本不變，4月14日仍會公佈，經費部分則先用第二預備金或基金經費支應，後續請相關部會加速準備特別條例所需的法制作業。