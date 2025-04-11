快訊／第六度覆議未過　藍白聯手否決《警察人事條例》修法覆議

▲警察人員人事條例修正覆議案投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院1月修法通過，提高警消、海巡等退休所得替代率，最高增至80%，且溯及已退休人員。行政院對此提出覆議，立法院今（11日）表決處理覆議案，稍早表決結果出爐，在藍白聯手情況下，以62票反對、50票贊成，否決行政院覆議案，另外，民進黨團總召柯建銘今未出席院會，也並未領票表決。

立法院1月三讀通過《警察人員人事條例》部分條文修正案，提高警消、海巡等退休所得替代率，最高增至80%，且溯及已退休人員。

行政院長卓榮泰表示，本案之第35條第1項第4款、第2項、第3項及第6項提高警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員退休所得替代率，經研議後確有五項窒礙難行之處。第一，大幅增加政府財政歲出，未依法徵詢行政院意見，並指明彌補資金之來源。第二，破壞退休撫卹制度之公平性，違反平等原則及世代正義。

第三，衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益，財務缺口之撥補，有悖中央與地方分別負擔共同提撥制精神。第四，影響機關人事遷調及勤（業）務推動，又未定過渡期間，大幅增加各級政府行政成本及作業負擔。第五，納入未適用該條例之移民與空勤人員，卻漏未配合修正相關規定。以上五點均導致法律適用顯有窒礙之處，爰依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

白委張啓楷表示，警消人員正在守護台灣人民的安全，民眾黨兩次大型民調，清楚顯示，絕大部分民眾都贊成，不要砍警消人員退休年金，這是台灣共識、不分年齡層跨世代支持，民進黨沒有把警消辛勞放在心裡，到底是多看不起？

綠委吳思瑤則指出，國民黨、民眾黨當家的立法院，不公不義回來了，怕罷免就支持年金改革，真正的國難就是在野黨並不忠誠，要搞垮國家，破壞退撫制度公平性，新增政府668億支持、退撫基金提早兩年破產，要優先照顧現役警消，民進黨做得比藍白多太多，而不是補貼退休警察待遇，藍白這一年敗光國庫至少三兆以上，以為國家是凱子，說要拿刪掉的預算就股市，國民黨可以請死人復活簽連署，但立法院無法拿被刪掉的預算來用。

