台東打造療癒品牌3年有成　《慢活祭》啟動社工專場暖身

▲《自然醒慢活祭》邀社工放慢腳步。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府舉辦的年度身心靈盛會《自然醒慢活祭》於11日正式開跑，首場活動「療癒工作坊－全國社工專場」選在台北瓶蓋工廠登場，吸引眾多來自全台各地的社工參與，共同展開一場放慢步調、回歸自我照顧的深度療癒旅程。

縣長饒慶鈴也親臨現場，參與象徵活動啟動的「祝福療癒」儀式，並向長期在第一線默默付出的社工夥伴致上敬意。她表示，社工、醫護人員及教師都是社會中關鍵的助人角色，長期承受龐大工作壓力，縣府連續第三年特別規劃免費、專為助人者設計的療癒課程，希望透過專業的引導與自然能量的結合，讓參與者在幫助他人之餘，也能學習照顧自己的身心。

此次兩天的工作坊以「迎接豐盛的自己」為主題，設計共六場療癒課程，涵蓋身心放鬆、內在探索與自我關照等主軸，邀請多位專業講師帶領學員體驗不同形式的療癒方式。活動不僅為社工提供休息與充電的空間，也傳遞出台東「療癒城市」品牌的核心價值。

自2021年底創辦以來，《自然醒慢活祭》已累計舉辦187場次，超過300位身心靈領域師資與表演者參與，串聯近百個在地社區與產業，總參與人次突破4萬，逐步打造出台東作為全台首座官方療癒休閒品牌的形象。

2025年活動主題為「到台東，享受山海共頻的豐盛」，以象徵自然療癒能量的晶礦為視覺主軸，預計辦理共60場活動，社工皆可免費參與（部分場次需自付材料費）。活動項目多元，包括療癒工作坊、淨心慢旅行、夏日療癒祭，以及首次推出的「名人療癒沙龍」等。

其中，「淨心慢旅行」將帶領參與者走訪長濱與鸞山森林文化博物館，深入體驗當地自然與文化交融的療癒氛圍；「夏日療癒祭」則移師台東森林公園，透過大自然營造沉浸式放鬆空間；而「名人療癒沙龍」將攜手國立史前文化博物館，邀請包括健康飲食推廣者陳月卿、MBTI講師夏瑄禮、新加坡靈性音樂家Yantara Jiro等多位名人講師，與民眾分享身心整合與療癒經驗。

縣府也響應國家發展委員會的地方創生廊帶政策，規劃於長濱鄉展開結合療癒體驗、觀光導覽與花海景觀的系列活動。未來更將舉辦百人瑜珈（預計於5月）、百人蘇菲旋轉（預計於8月）等大型特色活動，期望以療癒旅遊為引擎，推動長濱的在地創生與永續發展。