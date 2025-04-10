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中央補助縮水　台東縣府緊急部署預算因應對策

▲台東縣府未雨綢繆部署預算因應對策。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府未雨綢繆部署預算因應對策。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應中央補助款恐遭大幅凍結的變局，台東縣政府10日召開113年度第二次擴大主管會議暨縣務會議，縣長饒慶鈴在會中強調，各局處應及早盤點財務與計畫資源，審慎評估各類計畫型補助的執行成效，為可能的預算緊縮做好準備。儘管中央對地方財政支持出現變數，但針對弱勢族群福利與育兒津貼等民生項目，縣府仍承諾將全額負擔，保障縣民基本權益不受影響。

此次縣務會議於下午2點30分在縣府大禮堂舉行，由縣長饒慶鈴親自主持，副縣長王志輝、秘書長盧協昌及各局處與附屬單位一、二級主管均出席參與。會議首先由饒縣長頒發紅榜與感謝狀，表揚對地方貢獻卓著的民間人士與單位，包括捐贈全縣國中小學生鬼頭刀丸的叁和直賣舖張富泉先生，以及榮獲2025年台東縣鳳梨釋迦優良包裝廠評鑑特優的業者。

會議中也特別邀請財團法人中華管理發展基金會執行長、易遊網董事長陳甫彥，以「AI時代慢經濟下的體驗服務」為題進行專題演講，分享如何在公部門導入AI應用及創新服務，帶來政策執行效率與民眾體驗的雙提升，提供縣府團隊借鏡與參考。

針對近日立法院通過「財政收支劃分法」修正案，行政院長卓榮泰隨後宣布，中央將凍結高達50%的地方補助款，引發多數地方政府關切與不安。饒慶鈴在會中坦言，地方政府辛苦爭取的許多預算可能因此生變，面對未來財政的不確定性，台東縣政府必須主動出擊、未雨綢繆，優先盤點既有資源，並對補助計畫的必要性與可行性進行通盤檢視。

她也重申，雖然部分補助項目可能必須重新評估是否繼續推動，但涉及弱勢族群照顧、育兒津貼等與民生密切相關的支出將不打折扣，縣府會全力維持原有保障，讓縣民生活不因預算縮減而受影響。

饒慶鈴強調，善用每一分預算、集中資源投入真正需要的地方，是現階段施政的關鍵。她期許縣府團隊齊心協力，持續朝著提升縣政品質、厚植公共服務能量邁進，「相信台東會走出屬於自己的道路」。

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