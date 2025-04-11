台東出租套房縱火釀1死！　隔2天雜物堆下又發現女焦屍

▲台東縱火案，火場發現第二名死者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東市強國街一棟2層樓出租套房8日晚間許傳出大火，警消撲滅火勢後，當晚搜查火場時即於2樓發現一名男子遭嗆死，隨後警方調查，研判50歲的林姓女租客涉嫌縱火，立即將其逮捕到案。事隔2天，昨(10日)火調鑑識人員重返火場時，竟意外於2樓房間內再度發現另具焦屍，初判應是套房女租客，目前全案正進一步調查中。

這起火警發生在8日晚間8時許，警消接獲通報後立即趕往現場，初步調查，該棟起火建築為鐵皮加蓋、2層樓分租套房；由於建築結構複雜，現場濃煙密布，因此救援難度相當高，警消立即佈線射水，並在2樓發現一名男性住戶遭嗆傷，已經失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

警方調查，該處一名年約50歲的租客林女過去曾多次遭鄰居投訴，有燃放鞭炮及疑似引火行為，且火勢蔓延前，林女還被目擊匆忙離開租屋處，並騎上機車離開現場，不久即傳出火警。警方因此懷疑林女涉嫌縱火，在案發後2小時將其查緝到案，並進一步移送偵辦。

未料事隔2天，今(11日)火調鑑識人員重返火場進行調查時，又於2樓房間內一處雜物堆下發現一具焦屍，初步調查，該名死者應是居住於2樓的租客顏女(40歲)，目前已經報請檢察官相驗，將進一步釐清死因。