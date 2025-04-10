行人、駕駛注意！　台東警交通大執法再上路

▲台東警交通大執法再上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為有效提升道路交通安全，台東警察分局繼三月初舉辦為期五日的交通大執法專案勤務後，因成效良好、民眾違規情形明顯減少，近日再次啟動新一波交通執法行動。此次專案勤務於四月份展開，為期三日，警方針對常見違規行為如酒後駕車、未繫安全帶、無照駕駛、行人違規及車輛於無號誌路口未依規定停讓等項目加強攔查與取締，盼能進一步減少交通事故發生率。

據警方指出，根據近期交通事故分析，事故多數發生在車速過快或駕駛未於路口禮讓情形下。警方提醒，車速愈快，駕駛人可反應的時間就愈短，突發狀況更難以即時應對。因此，無論路口是否設有號誌，駕駛人皆應主動減速，留足反應時間，避免憾事發生。

除了執法面向，警方也著手強化整體交通安全策略，針對轄區內高風險路口與尖峰時段進行滾動式調整與策略部署，提升執法效能，並與相關單位合作檢討執行成效，以建立更全面的道路安全網。

台東警察分局強調，此次執法行動的最終目的是保護所有用路人的行車與行走安全，並非單純為了取締違規。警方呼籲，駕駛人與行人若能共同遵守「注意路況、減速慢行、遵守規則」三大交通守則，不僅能降低事故風險，也讓「快樂出門，平安回家」的目標真正落實於日常生活中。