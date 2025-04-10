八旬翁迷途街頭！兒衝派出所報案　喜見父已在警車上

▲警民攜手尋親上演警所感人重逢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上一名年逾八旬的失智長者，10日清晨在街頭徘徊，所幸被熱心民眾發現並通報警方，池上分駐所副所長徐朝貴與警員羅曉薇趕抵現場，成功將長者護送返所，並透過系統協尋家屬，最終在派出所內促成一場感人重逢。老翁的兒子正準備報案時，驚喜發現警方早已將父親安置妥當，現場洋溢著團圓的溫情。

當日清晨約7時10分，池上分駐所接獲通報，指一名神情茫然的長者在中山路獨自徘徊。警方抵達後，發現該名白髮長者語言表達不清、無法說明姓名及住址，疑似為失智患者。考量其人身安全，員警先安撫其情緒，再請其搭乘巡邏車返所，以利進一步查證身份。

回到警所後，警方透過M-Police行動系統查詢，確認長者為池上鄉居民梁姓老翁，年齡超過80歲。正當警方準備聯繫家屬時，一名男子匆忙走進警所，表示父親清晨外出後失聯，遍尋不著而前來報案。值班員警引導他至後方停車場，男子驚喜地發現自己的父親正在巡邏車上休息，激動地說：「你那麼久沒回來，我好擔心你！」

兒子一邊道謝、一邊自責疏忽照顧，員警則溫言勸慰，建議可替長者申請愛心手鍊，或於衣物上繡上聯絡方式，萬一走失也能更快協尋。此外，警方也表示將協請社區鄰里多加留意，共同守護社區長者的安全。

關山警分局指出，池上分駐所副所長徐朝貴與警員羅曉薇展現同理心與專業判斷，迅速協助失智長者返家，充分體現人民保母的角色與責任。同時也呼籲，若發現可疑或疑似需要協助的長者，請立即撥打110通報，讓關懷多一分、遺憾少一分，共築更安全、溫暖的社區。

這起案件不僅彰顯警方熱忱與行動力，更讓人看見，在台東的晨光中，警民攜手守護長者安全的感動時刻。