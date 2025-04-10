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文昌帝君加持學子　關山天后宮舉行升學祈福儀式

▲台東關山天后宮舉行升學祈福儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山天后宮舉行升學祈福儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著各級升學考試進入倒數階段，台東縣關山鎮天后宮近日特別擴大舉行文昌帝君加持祈福科儀，吸引近百位國中及高中的應屆畢業生參與，希望在努力讀書之餘，也能獲得神明庇佑，考運亨通。

此次祈福活動由天后宮舉辦，結合地方社區團體熱情響應。來自國立關山工商及關山國中的考生參加「金榜題名祈福法會」，在道長帶領下誦經、點香、祈願，氣氛莊嚴中不失溫馨。活動中，主辦單位致贈發糕、金桔與象徵智慧與好運的「開運文昌筆」，傳達祝福與期盼。

天后宮主任委員方瑞清表示，為了讓學子感受到地方的支持與祝福，此次特別感謝「關山便當」業者邱志宏先生、中福媽媽教室、中福成長班等社區力量共同協助準備超過300顆手工客家肉粽與供品，展現濃濃人情味。

現場亦有社區媽媽們主動協助包粽子。志工何秀玉指出，這場祈福活動讓媽媽們就像為自己家中孩子祈福般投入與用心，不僅準備食材，還親手包製象徵「高中」願景的粽子，期盼每位考生金榜題名、圓夢升學。

此外，關山工商校長王怡婷特別提到，今年除了延續往年帶領學生參拜的傳統，學校也動員餐飲科、建築科的學弟妹們參與粽子製作，象徵祝福與傳承，也藉此鼓勵學長姊放鬆心情，迎戰考試。

祈福儀式最後由主任委員方瑞清、常務監事謝建泉、值年總爐主王朝琴與關山鎮公所秘書林梓群等人親自到場致詞打氣。方瑞清表示，關山地靈人傑，人才輩出，盼望這份來自鄉里的祝福能成為孩子們邁向理想校園的助力。

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