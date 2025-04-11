美課對等關稅+中央擬擴大對美採購　許淑華：恐衝擊南投稻米茶葉

▲南投縣長許淑華呼籲對美關稅談判不能犧牲農業。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

美國發布對等關稅政策造成世界動盪、衝擊各行各業，南投縣長許淑華表示，縣府初步評估認為，美國關稅將影稻米、茶葉等農產品，呼籲中央，未來如擴大對美採購，不能犧牲台灣農業和農民權益。

南投縣政府繼日前邀企業及產業界開會，彙整意見提供中央做紓困、後續補貼或減免參考，另於11日邀請全縣13鄉鎮市農會、縣農會及中華民國農會，探討美國關稅對農業的影響、希望了解農民心聲。

縣府農業處副處長曾銀位簡報表示，台灣農產品銷美，受關稅提高影響的主要農產品，南投縣有茶、米、香菇、蝴蝶蘭、養蜂業產品等，面對關稅影響，建議多管齊下，除建議提高紓困金，輔導農民團體及農企業提升競爭力、提高產品價值、加強行銷，協助老農離農及青農返鄉，也是因應對策之一。

許淑華指出，農民朋友可能還感受不到美國對等關稅對農業的衝擊，但總統賴清德宣布未來將加大對美採購及進口，評估將衝擊稻米、茶葉、香菇、梅子、花卉、蜂蜜等農產品，涵蓋面很廣；她喊話中央在談判過程中需注意保持市場的穩定，不能犧牲台灣農業和農民權益，縣府也請各農會掌握產業分布，隨時提供數據，希望談判結果不會對台灣農民造成太大衝擊，共同保護農業。

中華民國農會總幹事張永成說，美國關稅影響整體台灣經濟，不是單一農業而已，台灣糧食自給率不過才31%，大部分糧食依賴進口，而美國是糧食輸出國，期待台灣經得起對等關稅衝擊；縣農會總幹事曾明瑞認為，台灣外銷美國產品若課徵10%以上關稅稅率，將造成農產品衝擊，不利於台灣小農經濟的維持，盼中央和美國進行談判時多加注意。