　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃仁勳如何說服川普？學者曝2關鍵「鬆綁晶片禁令」：談判經典教材

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

外媒消息指出，美國總統川普（Donald Trump）原本計畫限制輝達（Nvidia）旗下H20人工智慧晶片出口到中國，但在輝達執行長黃仁勳出席在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後決定撤回。對此，旅美學者翁履中分析2大關鍵，直言這場一人100萬美元的晚宴，「有可能成為如何與川普打交道的經典教材。」

綜合外媒報導，NVIDIA的H20人工智慧（AI）晶片是目前唯一在美國出口管制條件下，中國市場上能合法取得的最先進AI處理器，有消息人士指出美國政府數月來計畫對該晶片實施出口管制，然而在黃仁勳出席川普於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後，川普政府突然改變立場，暫緩了對中國出口H20晶片的限制。

對此，翁履中今（11日）在臉書發文表示，黃仁勳的談判策略可謂一場精心設計的「經典教材」，除了帶來鉅額投資承諾，包括在美國擴建AI資料中心外，更關鍵的是政治「誠意」的展現，選在川普最放鬆、最具主場優勢的海湖莊園會面，並掌握談判氣氛與說詞節奏，成功讓川普獲得「對美國有交代」的政績與面子。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

不過，翁履中也警示，川普的決策風格向來善變，今天點頭不代表明天不反悔，NVIDIA未來若希望維持出口穩定，仍須長期維繫與川普及其決策圈的互動與利益交換，這也反映出未來「川普時代」可能帶來的政治風險與政策波動。

翁履中特別提醒，這次案例對台灣企業具有重要啟示，未來科技政策將與國安與貿易政策更加糾結，政治風向隨時可能改變企業命運，這不只是「公平與否」的問題，而是企業「能不能活下去」的現實，在美中角力的詭局中，誰能真正理解美國政經結構，誰就能掌握生存優勢。

面對全球供應鏈重組與國際政治現實，翁履中呼籲台灣科技業者與政府須提升「知美」、「知川普」的能力，才能在充滿不確定的國際環境中談成條件、保住利益，「企業如此，國家更是這樣！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天正妹「浴缸解放比基尼」　炸出驚人上圍
「壓軸」不是指最後一個！真正用法曝　萬人驚：一直都誤會了
北京刮10年「罕見」超級大風！超市生鮮蔬果全搶空
黃仁勳如何說服川普　學者曝2關鍵「鬆綁晶片禁令」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃仁勳如何說服川普？學者曝2關鍵「鬆綁晶片禁令」：談判經典教材

議員爆議會訪上海被調查！法務部調查局：與事實不符

大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑

川普關稅暫緩仍衝擊產業　顏若芳提三方案籲北市及早因應

吳宗憲稱很多人主張加關稅對台灣非壞事　卓揆：誰講的？

蔣萬安要辦美商品採購會　苗博雅轟：連要買什麼都完全不知道

台美「零關稅」談判引農業界擔憂　王鴻薇籲排除農產品、規劃配套

台大生收罷免連署遭罵「綠蟾蜍」　吳宗憲：尊重立場但不該入校園

台積電跟Intel聯手？格羅方德聯電合併？　郭智輝：我可以決定不可能

議員質詢仍關心關稅議題　提到關鍵字蔣萬安又怒了

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

黃仁勳如何說服川普？學者曝2關鍵「鬆綁晶片禁令」：談判經典教材

議員爆議會訪上海被調查！法務部調查局：與事實不符

大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑

川普關稅暫緩仍衝擊產業　顏若芳提三方案籲北市及早因應

吳宗憲稱很多人主張加關稅對台灣非壞事　卓揆：誰講的？

蔣萬安要辦美商品採購會　苗博雅轟：連要買什麼都完全不知道

台美「零關稅」談判引農業界擔憂　王鴻薇籲排除農產品、規劃配套

台大生收罷免連署遭罵「綠蟾蜍」　吳宗憲：尊重立場但不該入校園

台積電跟Intel聯手？格羅方德聯電合併？　郭智輝：我可以決定不可能

議員質詢仍關心關稅議題　提到關鍵字蔣萬安又怒了

小北百貨黑色情人節優惠　大杯咖啡買一送一

香港兩大天王都在台灣！　張家輝卻要張學友別來：他生病我擔不起

勇士爆冷輸馬刺暴露「明顯缺陷」　美記：小球陣容恐榨乾格林

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

樂天正妹Dora「浴缸解放比基尼」　炸出上圍粉絲暈：直接戀愛

高錦瑋扭傷倒地後砍追平三分　雲豹「拒絕被逆轉」本季首勝海神

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

日月光舉辦最佳供應商頒獎典禮　140家夥伴齊出席

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」大風　超市生鮮蔬果全搶空

百年靈閃電針致敬冠軍自行車手　測速儀一抹黃橘色純粹漂亮

【差點嫁給女婿^^】女兒結婚爸把自己手交給新郎差點變疊疊樂

政治熱門新聞

共諜風波惹議！何妻怒「疑霸凌」　徐巧芯6度鞠躬：道歉幾次都願意

快訊／第六度覆議未過　藍白聯手否決《警察人事條例》修法覆議

關稅戰談判搶先機！　賴清德證實：台灣列美國第一批談判名單

逼陸配繳喪籍證明挨轟！移民署長突退休內幕曝

台灣民意民調／賴清德5策略44%支持、41%反對　近半認同880億方案

大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑

韓國瑜也中！柯建銘提案把62位藍白委送紀律委員會　黃國昌無奈

台積電跟Intel聯手？格羅方德聯電合併？　郭智輝：我可以決定不可能

快訊／藍4項聲明曝　開放陸客、普發一萬

蔣萬安怒斥民進黨：嘴巴說反共自己養共諜

中國凌晨發射載運火箭　國防部：經台灣中部大氣層外往西太平洋

黃仁勳如何打動川普？學者曝2關鍵

陳智菡質疑陸委會刁難游智彬　梁文傑曝：他收通知才匆忙赴陸除籍

美對中課125％關稅！律師曝1關鍵讓台灣逃過一劫

更多熱門

相關新聞

即／川普突嗨喊「關稅政策做得非常好」

即／川普突嗨喊「關稅政策做得非常好」

美國總統川普晚間再度在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文，「我們的關稅政策做得非常好，對美國和世界來說這非常令人興奮！進展非常迅速！」

川普公開稱「不再需要馬斯克」

川普公開稱「不再需要馬斯克」

許淑華：南投茶葉恐遭美對等關稅衝擊

許淑華：南投茶葉恐遭美對等關稅衝擊

中西加強戰略抗美　李強對川普關稅戰表態

中西加強戰略抗美　李強對川普關稅戰表態

陸再控告美！就125%關稅向WTO追加訴訟　

陸再控告美！就125%關稅向WTO追加訴訟　

關鍵字：

NVIDIA人工智慧黃仁勳川普台商

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

即／韓鐵路隧道「崩塌」下陷！4工人失聯

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

習近平「首次」表態：打關稅戰沒有贏家

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面