黃仁勳如何說服川普？學者曝2關鍵「鬆綁晶片禁令」：談判經典教材

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

外媒消息指出，美國總統川普（Donald Trump）原本計畫限制輝達（Nvidia）旗下H20人工智慧晶片出口到中國，但在輝達執行長黃仁勳出席在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後決定撤回。對此，旅美學者翁履中分析2大關鍵，直言這場一人100萬美元的晚宴，「有可能成為如何與川普打交道的經典教材。」

綜合外媒報導，NVIDIA的H20人工智慧（AI）晶片是目前唯一在美國出口管制條件下，中國市場上能合法取得的最先進AI處理器，有消息人士指出美國政府數月來計畫對該晶片實施出口管制，然而在黃仁勳出席川普於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後，川普政府突然改變立場，暫緩了對中國出口H20晶片的限制。

對此，翁履中今（11日）在臉書發文表示，黃仁勳的談判策略可謂一場精心設計的「經典教材」，除了帶來鉅額投資承諾，包括在美國擴建AI資料中心外，更關鍵的是政治「誠意」的展現，選在川普最放鬆、最具主場優勢的海湖莊園會面，並掌握談判氣氛與說詞節奏，成功讓川普獲得「對美國有交代」的政績與面子。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

不過，翁履中也警示，川普的決策風格向來善變，今天點頭不代表明天不反悔，NVIDIA未來若希望維持出口穩定，仍須長期維繫與川普及其決策圈的互動與利益交換，這也反映出未來「川普時代」可能帶來的政治風險與政策波動。

翁履中特別提醒，這次案例對台灣企業具有重要啟示，未來科技政策將與國安與貿易政策更加糾結，政治風向隨時可能改變企業命運，這不只是「公平與否」的問題，而是企業「能不能活下去」的現實，在美中角力的詭局中，誰能真正理解美國政經結構，誰就能掌握生存優勢。

面對全球供應鏈重組與國際政治現實，翁履中呼籲台灣科技業者與政府須提升「知美」、「知川普」的能力，才能在充滿不確定的國際環境中談成條件、保住利益，「企業如此，國家更是這樣！」