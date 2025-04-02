流行歌曲話當年／繁花裡，《執迷不悔》

▲王菲的《執迷不悔》。（圖／專輯封面）

文／朱錦華

陸劇《繁花》裡，周旋在男主角阿寶(胡歌飾)身邊的3個女主角：玲子(馬伊琍飾)與李李(辛芷蕾飾)除了跟阿寶在感情上有曖昧糾纏之外，心裡面還是另有盤算的。唯有汪明珠(唐嫣飾)這個角色，是死心塌地、一往無前、毫無保留的願意為阿寶付出一切。

唐嫣在這齣劇裡犧牲很大。除了戴著大近視眼鏡扮醜之外，因為演的是「愛哭精」，常常要哭得臉上一塌糊塗。為了飛車救阿寶(怕他被黑社會宰了)，她在高速公路上撞車。為了替手中的沃爾瑪牛仔褲訂單及時找到工廠開工，她在深圳被搶，還被搶匪在地上拖行，弄得頭破血流……。

▲ 唐嫣《繁花》裡扮醜，犧牲很大。（圖／緯來戲劇台提供）

除了多數觀眾對小汪感到特別不捨之外，編導對她也是有偏愛的。劇中用來詮釋主要角色的心情或所處情境的歌曲，給小汪的歌最多。除了主打的《再回首》之外，另外還有多首是專屬於她的(連Beyond的神曲《光輝歲月》都給了她)。 當中，打得最猛的專屬歌曲，是王菲的《執迷不悔》。

《執迷不悔》是王菲仍使用藝名王靖雯時、於1993年發行的第5張粵語專輯裡的主打歌。作曲者是台灣的袁惟仁。這首歌同時錄了國、粵語兩個版本。王菲除了首度參予專輯封面的設計之外，也為這首歌譜寫了她生涯中第一首國語歌的歌詞。 曲風走的是R&B風格，在副歌部分展現了王菲在高音時特有的空靈感和轉音技巧。不過更值得討論的還是它的歌詞。

▲唐嫣在《繁花》裡演的小汪，執迷不悔。（圖／緯來戲劇台提供）

「執迷不悔」是從「執迷不悟」一詞改變而來。「執迷不悟」是負面用語，指「一條路走到黑」。但改成了「執迷不悔」後，意義完全反轉。好比把「屢戰屢敗」改為「屢敗屢戰」，在戰略意義上有由負轉正的積極意義。歌詞中說「我並不在乎這是錯還是對」，「就算是執迷，我也執迷不悔」，非常貼近《繁花》劇裡汪明珠的所思所想、所作所為。

《執迷不悔》在劇裡總共出現了4次，第一次是在第12集裡，小汪因為黃河路上流言蜚語阿寶跟李李「勾勾纏」，在排骨年糕店裡跟阿寶攤牌，說出了要嘛阿寶不做外貿、要嘛她自己辭職，陪他去賣茶葉蛋……。這幕戲說明了小汪對感情不悔的勇氣。

▲胡歌在《繁花》裡飾演阿寶，始終不敢接納汪小姐的真感情。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

該曲第二次出現，是阿寶在小汪舉行慶祝開業餐會時，送了輛凱迪拉克給她。但小汪不肯收。接著出現兩人以往「風雨同路」的回憶畫面，意味著兩人儘管分開，小汪對這段「革命感情」依然不悔。

第3次是在深圳的工廠裡，小汪在計算機上按鍵。這一幕說的是她對義無反顧創業的不悔。第4次出現在是最終一集、也是全劇最後放送的一首歌。小汪重回黃河路，一切物是人非。但是對於經歷過的所有愛與痛，小汪的字典裡，還是沒有後悔二字。