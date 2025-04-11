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中與西班牙加強戰略抗美　李強對關稅戰表態：嚴重損害國際經貿秩序

▲▼ 西班牙、大陸、李強、桑切斯、戰略合作（2025.4.11） 。（圖／翻攝 央視）

▲兩國總理共同見證簽署經貿科技等多項合作文件，加強全面戰略夥伴關係的行動計劃 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中國國務院總理李強今（11）日在京同來華訪問的西班牙首相桑切斯舉行會談，李強也就川普關稅政策首次發表談話稱「美方加徵所謂對等關稅嚴重損害國際經貿秩序，給全球經濟帶來巨大負面影響。」會談後，兩國總理共同見證簽署經貿科技等多項合作文件。

《央視》今晚七點「新聞聯播」一開始報導介紹大陸國家主席習近平於今11日上午在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯，這也是美國總統川普宣布「對等關稅」後，歐洲第一位領導人訪問中國。雙方發表談話時，習近平對中美貿易關稅戰「首次」表態，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。」

▲▼ 西班牙、大陸、李強、桑切斯、戰略合作（2025.4.11） 。（圖／翻攝 央視）

▲中國國務院總理李強對於川普關稅戰表態：嚴重損害國際經貿秩序，給全球經濟帶來巨大負面影響。（圖／翻攝 央視）

報導隨後介紹，李強也於今日會晤桑切斯，並且發表談話時首先指出，「今天上午習近平主席同首相先生舉行會晤，為進一步深化兩國關係擘畫了藍圖，中方願同西班牙攜手努力，在變斷交織的國際局勢中，秉持開放務實態度，推動兩國全方位合作邁上新台階。」

李強指出，雙方要進一步加強發展戰略對接，持續釋放貿易投資合作潛力，深化在人工智能、數字經濟、新能源、科技教育等領域合作，實現更高水平的互利共贏。

李強也強調，「美方加徵所謂對等關稅嚴重損害國際經貿秩序，給全球經濟帶來巨大負面影響。」中方願同西班牙和歐盟加強溝通協調，反對單邊主義保護主義，攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產供鏈穩定暢通，捍衛國際公平正義和各方共同利益，希望西班牙為促進中歐合作發揮積極作用。

▲▼ 西班牙、大陸、李強、桑切斯、戰略合作（2025.4.11） 。（圖／翻攝 央視）

▲桑切斯回應：美國加徵關稅既不公平也不公正，對歐盟經濟造成損害，歐盟將加強團結協作，維護自身利益。（圖／翻攝 央視）

桑切斯則回應，西班牙政府恪守一個中國原則，願同中方密切高層交往，鞏固政治互信，拓展經貿人文領域互利合作。西班牙歡迎中國企業赴西投資興業，支持歐中通過對話協商解決分歧，進一步發展歐中關係。「美國加徵關稅既不公平也不公正，對歐盟經濟造成損害，歐盟將加強團結協作，維護自身利益。」

會談後，兩國總理共同見證簽署經貿科技等多項合作文件，雙方共同發表中華人民共和國和西班牙王國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃。2025到2028年，雙方一致同意加強經貿投資和科技創新合作，共同支持自由貿易和開放合作，維護多邊主義。吳正龍參加上述活動。

▼ 雙方簽署合作文件 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 西班牙、大陸、李強、桑切斯、戰略合作（2025.4.11） 。（圖／翻攝 央視）

另外，《央視》報導也預告，越南共產黨中央委員會總書記蘇林，越南社會主義共和國主席梁強邀請中共中央總書記國家主席習近平將於4月14號至15號對越南進行國事訪問，應馬來西亞最高元首易卜拉欣，柬埔寨國王西哈莫尼邀請，國家主席習近平將於4月15號至18號對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

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