川普公開稱「不再需要馬斯克」　冷言：只是我剛好喜歡他

▲馬斯克、美國總統川普。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）過去在多項政策上密切合作，雙方關係一度被視為「改革拍檔」。然而，近日川普在公開場合的一席話，卻讓外界對馬斯克是否繼續在政府擔任角色產生疑問。

川普日前在白宮舉行的記者會上公開表示：「我不需要馬斯克來幫我做任何事情，他會在這裡，只是因為我剛好喜歡他。」此言一出，不僅引發媒體熱議，也讓現場出席的馬斯克表現得略顯尷尬。川普雖然隨後補充，「馬斯克表現得非常出色」，但他話中透露出的距離感，仍讓外界揣測兩人合作關係是否出現變化。

根據Politico報導，川普私下曾向幕僚表示，馬斯克未來可能會退出目前高曝光的政府角色，轉而擔任一個較為低調、著重幕後協助的職位。尤其自共和黨在威斯康辛州最高法院選舉失利後，馬斯克的公開露面大幅減少，也讓去留話題更加發酵。

目前馬斯克以「特別員工」身份協助政府主導行政改革，聚焦聯邦支出削減。他近日透露，計畫於2026財年砍除多達1,500億美元預算。然而這項激進舉措也引發一連串爭議，包括特斯拉在美多地展示中心成為抗議目標，甚至發生車輛遭毀損事件。

除了行政改革，馬斯克也曾公開為川普在移民政策上的立場背書。他日前接受福斯商業新聞專訪時表示，民主黨透過對非法移民提供福利來爭取選票，而川普政府打擊非法移民，則是為了確保選舉公平與維護國家資源。馬斯克甚至直言，聯邦資金不該被拿去支付「紐約豪華飯店裡非法移民的住宿費」，痛批現行制度「近乎瘋狂」。