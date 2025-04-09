拖吊不手軟！台東環保局強化廢棄車輛管理機制

▲廢棄車占道影響市容。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護市容整潔並提升生活環境品質，台東縣政府近年積極針對占用道路的廢棄車輛進行稽查與清除。台東縣環保局表示，廢棄車輛長期佔據路邊車格、人行道與道路延伸區域，除影響市容觀瞻，也可能造成公共安全疑慮，經查屬廢棄車者將依法張貼「限期清除、逾期拖吊移置通知書」，並依法進行後續處置。

根據環保局統計，2023年共查處廢棄汽車54輛、機車57輛、腳踏車7輛，合計118輛，與前一年119輛的處理數量相當，顯示廢棄車輛管理仍為市政重要課題之一。該局提醒民眾，應主動依規向交通監理機關申請車輛報廢，並委由合法回收商進行回收，避免任意棄置，否則將面臨拖吊及相關行政處分。

台東縣政府強調，台東長期推動「慢經濟」與「慢生活」，市容整潔與環境品質是營造宜居城市的重要基礎。為此，縣府除受理民眾陳情外，也主動依據《台東縣占用道路廢棄車輛執行要點》執行稽查，並結合環境教育與回收政策，引導民眾合法報廢與回收老舊車輛，實踐循環經濟與永續發展。

環保局指出，依據現行規定，若車輛外觀明顯銹蝕、破損、缺少零件或長期積塵且無使用跡象，將可認定為廢棄車輛。若這些車輛棄置於公共道路、停車場、人行道等區域，稽查人員將張貼通知書，限期7日內由車主自行清除，否則將由環保局拖吊並移置至廢棄車輛貯存場。若公告滿一個月無人認領，將依法處理為廢棄物，進行回收或銷毀。

此外，環保局也鼓勵民眾多加利用合法通報與回收管道。除了撥打免費專線 0800-085717 外，亦可透過「資源回收網－廢車回收一站通」查詢附近合格回收業者。另如發現疑似廢棄車占用道路空間，也可透過「公害報報」APP、環境部陳情系統網站（https://ww3.moenv.gov.tw）或撥打環保局電話 089-221999 進行通報，共同維護台東良好的生活環境。

台東縣政府表示，未來也將朝向聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」與第12項「責任消費與生產」邁進，藉由清除廢車與資源再利用並重，打造更乾淨、宜居且具永續韌性的城市面貌。