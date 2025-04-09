紅鼻子醫生巡演台東馬偕　歡笑為病童注入勇氣

▲紅鼻子醫生巡演台東馬偕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在兒童節前後，由紅鼻子醫生文教基金會策劃的「Smile Tour 兒童節巡演」持續在全台醫療院所展開，9日來到台東馬偕紀念醫院，透過戲劇、音樂與互動遊戲，為病童與醫護人員帶來一場別開生面的療癒演出，也為就醫過程注入更多正向能量。

紅鼻子醫生巡演今年共走訪全台22家醫療機構，台東馬偕是其中的一站。表演團隊由數位受過專業培訓的小丑醫師組成，他們以鮮明的造型、幽默的肢體語言以及輕鬆逗趣的演出，在門診大廳與兒科候診區展開巡演，現場氣氛從緊張轉為歡樂，讓不少候診兒童臉上綻放笑容。

演出內容包括魔術表演、手指互動遊戲、搖鈴合奏等，讓孩子們在輕鬆氣氛中參與其中，甚至一同演奏耳熟能詳的《小星星》。表演不僅讓病童暫時忘卻病痛，也為陪伴的家屬及在場醫護人員帶來溫馨片刻，有效舒緩長時間候診所產生的焦慮與壓力。

除了一般病房與門診空間，紅鼻子醫生團隊也特地走訪早期療育治療室，與接受早療的孩童進行近距離互動。透過貼近孩子的語言與節奏，表演者將關懷與理解自然地傳達給這些特殊需求兒童，讓醫療環境展現出更多人性溫度。

復健科主任張舜雯醫師也在現場準備了象徵兒童節的禮物，親手分送給參與活動的孩童，讓活動充滿驚喜與祝福。張醫師表示，紅鼻子醫生的到來，不僅是場表演，更是一種情緒支持，對治療過程有實質幫助。

紅鼻子醫生基金會長期致力於推動「醫療戲劇」理念，藉由藝術與表演介入醫療場域，為病童創造友善環境。此次巡演不只是節慶活動，更是用笑聲與關愛作為媒介，讓醫療照護過程多一份溫柔，也讓孩子們擁有更安心的就醫記憶。