守護海岸景觀　台東議會要求中央否決風電案

▲台東議會要求中央否決風電案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對近期民間業者於台東海岸推動的兩項風力發電設置計畫，台東縣議會於4月9日舉辦「台東縣海岸線風力發電設置案民意座談會」，邀集地方公職與相關機關代表廣泛蒐集意見。會中所有與會人員皆一致表達反對意見，並呼籲中央政府否決相關開發申請，以維護台東海岸的自然景觀與居民生活品質。

此次風力發電計畫由台亞風能公司提出，分別為「東成陸域風力發電計畫」與「東風陸域風力發電計畫」，規劃地點涵蓋台東東海岸及南迴線沿線。雖然計畫自去年底陸續提出，但業者至今尚未與地方舉行說明會，引發地方居民與民代高度關注。

台東縣議會議長吳秀華指出，近日接獲多起來自議員、鄉鎮首長及居民的陳情，擔憂該兩項風電案恐對海岸景觀與生態環境造成破壞。她表示，議會作為地方最高民意機關，有責任主動舉辦座談會，讓民意得以充分表達，也促使中央了解地方的態度與憂慮。

座談會由議長吳秀華主持，與會者包含多位縣議員、長濱鄉與成功鎮等沿海鄉鎮的鄉鎮長、各代表會主席與代表，以及長濱鄉自救會成員。立法委員黃建賓也透過視訊全程參與，並表示已向經濟部長表達地方反對聲音，並發起網路連署，蒐集更多民意。

會議由台東縣政府環保局與財經處簡報相關風電設置計畫與環境評估程序，緊接著進入意見交流階段。與會人士發言踴躍，普遍關注風電設置可能對當地自然景觀、生態系統以及居民生活產生的長遠影響。所有發言者立場一致，均明確表達反對設置風力發電機組的立場。

吳秀華會後總結指出，地方政府與民代立場明確，將彙整本次座談會的意見，正式函文縣政府轉呈中央，表達地方反對風力發電設置案的立場。她也強調，開發案的「許可」雖由經濟部核發，但在未取得地方共識之前，中央不應貿然通過。

此外，議會也建議中央應修法或制定政策機制，讓再生能源設置案不再僅依賴環境影響評估作為唯一審查依據。她指出，國外在涉及自然景觀重大改變的開發案中，多有事前規範與限制，台灣亦應借鏡，以避免浮濫開發與社會資源浪費。