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北港工藝師周秀惠獲國際拼布大賽雙獎　師生展文觀處登場

▲展覽呈現周秀惠老師與雲林縣笨港文創拼布發展協會會員致力於拼布藝術的成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲展覽呈現周秀惠老師（左）與雲林縣笨港文創拼布發展協會會員致力於拼布藝術的成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林北港地區拼布藝術家周秀惠老師受邀4月10日至20日帶領雲林縣笨港文創拼布發展協會會員於於文化觀光處展覽館1樓舉辦「藝境~周秀惠師生拼布巡迴展」，今（10）日開幕，展覽呈現周秀惠老師與雲林縣笨港文創拼布發展協會會員致力於拼布藝術的成果，共60件布畫與70件布包作品。

▲展覽呈現周秀惠老師與雲林縣笨港文創拼布發展協會會員致力於拼布藝術的成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港拼布藝術家周秀惠老師帶領笨港文創拼布發展協會會員，舉辦師生拼布巡迴展。（圖／記者游瓊華翻攝）

周秀惠老師為雲林縣北港傑出拼布工藝師，2020年以精湛拼布工藝榮獲第六屆「臺灣工藝之家」頂尖工藝師認證，今年周秀惠老師以創作《神將鐵衛》參加以傳統手縫被褥聞名的美國絎縫藝術大賽「2024 AQS QuiltWeek」，榮獲2024《AQS QuiltWeek-被套週》最佳原創和最佳工藝設計獎，而AQS國際拼布大賽更是全球最具影響力的拼布競賽之一，吸引來自世界各地的頂尖拼布工藝師參加。

▲展覽呈現周秀惠老師與雲林縣笨港文創拼布發展協會會員致力於拼布藝術的成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲拼布工藝將不同布料片段縫合在一起的工藝技術，創造出美麗的圖案和設計。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，此次展覽為拼布工藝，將不同布料片段縫合在一起的工藝技術，創造出美麗的圖案和設計。這種傳統的纖維藝術不僅展現了創造力，表達情感、傳遞故事的重要方式，還承載了文化和歷史。透過此次的師生拼布創作聯展，民眾將有機會欣賞到以布為元素的各種創作，包括拼布包、布畫、拼布馬賽克、風景畫等，這些作品不僅展示了高超的工藝，更體現了實用性生活的美學。

▲展覽呈現周秀惠老師與雲林縣笨港文創拼布發展協會會員致力於拼布藝術的成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲拼布工藝將不同布料片段縫合在一起的工藝技術，創造出美麗的圖案和設計。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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