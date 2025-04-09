春季限定「台味因雄Pa」　台南攜手PaGamO平台推文化學習新體驗

▲台南市教育局經營全國「因雄崛起」線上自主學習平台成果豐碩！2024年同期配合兒童節與PaGamO素養學習平台合作辦理「因雄童樂Pa」活動，回響熱烈。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市教育局經營全國「因雄崛起」線上自主學習平台成果豐碩！2024年同期配合兒童節與PaGamO素養學習平台合作辦理「因雄童樂Pa」活動，回響熱烈，累計超過30萬登入人次，賽事挑戰人數更突破4.2萬，顯示學生對遊戲式學習的高度參與與熱情。

今年再度推出「台味因雄Pa」線上自主學習合作活動，自即日起至4月13日止，透過閱讀台灣文化主題教材，挑戰賽事及學習任務，累積寶物，提升自主學習能力，預計將吸引更多學生參與，並透過優化的學習內容與機制，帶來更豐富的學習體驗！

市長黃偉哲表示，市府持續推動數位學習，希望孩子能夠善用線上資源，在遊戲中增強學科能力與素養。除此之外，結合受關注議題且影響現代公民所應具備的價值觀，讓學生在遊戲化的環境中學習了解議題的價值，並培養對社會議題的同理更能凸顯遊戲式數位學習的優勢。因此透過與PaGamO等熱門遊戲式學習平台合作，推出關注台灣在地文化議題的「台味因雄Pa」，能讓學生在充滿趣味的學習環境中，認識台灣文化的多元與包容。

教育局鄭新輝局長表示，數位學習已成為現代教育發展的重要趨勢，尤其在教育現場積極推動創新教學模式的情況下，培養學生自主學習能力是關鍵目標之一。因雄崛起平台結合教育部因材網，透過遊戲化學習模式提升學生興趣與專注力，並搭配線上闖關與競賽機制，鼓勵學生自主學習，檢視個人學習進度，進一步提升學習成效。台南市積極響應教育部數位學習精進計畫，持續優化「因雄崛起」悅趣式自學平台，提供學生多元學習方式。該平台自2021年12月上線以來，累積全國超過50萬學生使用，有效提升學生對「因材網」的使用率約70%，展現高度的學習成效。

教育局補充說明，台南市國中小學生可在活動期間內，使用OpenID帳號登入「因雄崛起平台」及「PaGamO素養學習平台」，閱讀教材後挑戰賽事及任務，獲取雙方通關密語，完成「魔王賽事挑戰」與「世界任務挑戰」，即可獲得豐富的線上虛擬寶物（如系列生物兵器、台灣主題小吃裝飾物及台南特色地形等）。