雲林農產進軍星國　昇菘超市台灣食品節將登場一週

▲昇菘超市於4月11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，推廣台灣特色水果與農產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善所率領新加坡食品展（FHA-Food & Beverage 2025）代表團，今（9）日與星國連鎖超市昇菘超市（Sheng Siong）簽署合作備忘錄（MOU），並宣布昇菘超市將於4月11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，攜手將台灣頂級農產推向新加坡市場。

縣長張麗善表示，雲林縣是台灣糧倉，有最優質的生鮮蔬果、農畜產品、食材及經過嚴格篩選雲林良品，都是台灣最頂尖的物產，昇菘超市則是新加坡最具市場競爭力的連鎖超市之一。雙方簽署MOU是強強聯手，讓新加坡消費者品嚐到台灣的天然好滋味，助台灣農產品開拓國際市場，讓台灣農業發光發熱。

▲縣長張麗善代表縣府與星國連鎖超市昇菘超市（Sheng Siong）簽署合作備忘錄（MOU）。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善指出，雲林縣政府與昇菘超市聯手於4月11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，活動期間將在新加坡昇菘超市各大門市設置台灣農產專區，強力推廣來自台灣的特色水果與農產品，包括迷你彩椒、彩色蘿蔔、牛番茄等，讓新加坡消費者親身體驗來自台灣的優質美味。

駐新加坡台北代表處吳文齡公使表示，他很榮幸見證雲林縣跟昇菘超市簽署合作備忘錄。相信透過雙方合作備忘錄，可以把雲林這個「台灣的廚房」優質食材，跟新加坡最大的私人超市集團完美的結合，為雙方創造互利共贏。昇菘超市董事經理林佑龍說，台灣農產品品質卓越，深受新加坡消費者青睞，期待未來能進一步拓展合作，引進更多台灣特色農產，豐富當地市場選擇。



縣府農業處長魏勝德表示，「台灣食品節推廣會」預計將吸引大量新加坡消費者參與，活動現場更推出試吃、促銷等多元互動體驗，讓新加坡民眾深入感受台灣農產的獨特魅力。這場盛大的推廣活動，不僅有助於提升台灣農產品的國際品牌價值，更是台灣農業邁向全球市場的關鍵一步。



張麗善強調，縣府率隊參加新加坡國際食品展，不僅象徵台灣農業正式跨足東南亞，更是對台灣農產品品質的國際肯定。而這次MOU的簽署，是台灣農產進軍國際市場的重要里程碑，期待未來能有更多合作機會，讓台灣農產品成為全球餐桌上的首選。

▲縣長張麗善參觀昇菘超市台灣農產展售架。（圖／記者游瓊華翻攝）