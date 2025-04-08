雲縣府參訪星國李陳愛禮創新卓越中心　推動AI與智慧醫療合作

▲雲林縣長張麗善率團訪問新加坡「李陳愛禮創新卓越中心」，探討智慧醫療、再生醫學及精準健康等前沿議題。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府近年強化智慧科技與醫療救護的結合，推動「守護者聯盟-5G智慧救護通道」系統，獲得「國際智慧城市組論壇」肯定。基於共同旨趣，縣長張麗善昨（7）日率團訪問新加坡「李陳愛禮創新卓越中心」。探討智慧醫療、再生醫學及精準健康等前沿議題，為雲林的醫療發展帶來更多創新契機。

ALICE由新加坡保健服務集團（SingHealth）及杜克—新加坡國立大學醫學院聯合建立，為一個致力於推動醫療科技轉化與應用的先進醫療創新研究平台。該單位結合了醫學、工程、生物科技及數位健康等領域的跨學科專家，透過產學研合作，致力於個人化醫療、細胞治療、AI醫療診斷及智慧醫療設備開發，致力於提升醫療品質並降低醫療成本。

在ALICE的張偉才博士及其同仁的接待下，縣長張麗善與ALICE團隊針對智慧醫療與高齡健康照護進行深入討論。雙方交流了AI技術在遠距醫療、慢性病管理及醫療數據分析上的應用經驗，並探討如何將新加坡的成功模式引入雲林，以提升當地醫療服務的可及性與精準度。此外，雙方亦針對農村醫療發展交換意見，希望透過創新技術縮小城鄉醫療落差，讓雲林鄉親能夠享受到更先進的醫療資源。

張麗善表示，新加坡在醫療創新領域擁有豐富經驗與卓越成就，此次訪問讓雲林縣府團隊獲益良多，不僅強化了雲林與新加坡在醫療創新領域的聯繫，也為雙方未來可能的合作奠定了基礎，雲林縣政府將持續關注國際醫療趨勢，積極引進新技術，提升醫療品質，亦持續推動與國際先進醫療機構的合作，促進技術交流，為縣內醫療體系注入新動能，讓雲林鄉親享有更優質的醫療服務。

▲雲林縣長張麗善率團訪問新加坡「李陳愛禮創新卓越中心」，探討智慧醫療、再生醫學及精準健康等前沿議題。（圖／記者游瓊華翻攝）