「移工留才久用方案」　移民署+勞動部共同宣導

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站及雲林縣專勤隊結合勞動部勞動力發展署移工留才久用服務中心，共同辦理「移工留才久用方案宣導說明會」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為延攬國際人才，移民署南區事務大隊雲林縣服務站及雲林縣專勤隊結合勞動部勞動力發展署移工留才久用服務中心，共同辦理「移工留才久用方案宣導說明會」，現場解說移工轉任中階技術人才居留相關規定及防制人口販運宣導，吸引企業及雇主熱烈參與。

雲林縣現有將近2萬3千名移工，實為當地產業及社福人力的重要支柱，配合「留用外國中階技術人力計畫」滾動式放寬申請條件，可以讓更多符合資格的移工與僑外生轉任中階技術工作，彌補人力資源缺口。

雲林縣服務站進一步說明，從事中階技術工作滿5年，每年在台居留183天以上，工資達基本薪資2倍以上或取得乙級以上技能檢定且在臺無犯罪紀錄者，還可以申請永久居留，營造更為友善且更具競爭力的工作環境，藉以吸引更多技術移工、優秀人才長期留台發展。

雲林縣服務站站主任黃仲傑表示，雲林科技大學與虎尾科技大學現有碩博士外籍師生達507名，儼然為雲林縣國際人才匯聚之地，為擴大延攬國際人才，本站積極透過策略聯盟共同宣導，於2024年雲林科技大學有3位學術人才獲頒梅花卡；另本轄內亦有2位學者取得高級專業人才等永久居留資格，未來仍將持續結合各單位宣導，期許能讓更多國際優秀人才願意生根臺灣，提升國際競爭力。

▲雲林縣服務站將持續結合各單位宣導，期許能讓更多國際優秀人才願意生根臺灣，提升國際競爭力。（圖／記者游瓊華翻攝）