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雲縣府邀產官學研商關稅對策　張麗善籲：談判時不能犧牲農業

▲雲林縣政府於今日於縣府召開「美國對等關稅」衝擊座談會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府於今日於縣府召開「美國對等關稅」衝擊座談會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府於今（9）日下午於縣府召開「美國對等關稅」衝擊座談會，正率團參加新加坡食品展拓展雲林良品市場的縣長張麗善透過視訊與會，並邀集立委張嘉郡以及經濟部、財政部、雲科大、虎科大及工商界代表等共同研討對策。

縣長張麗善表示，不能低估美國高關稅對地方經濟的連鎖衝擊，許多中小企業可能處於供應鏈之中，一旦出口市場受阻，必然會波及內需市場與地方就業，進一步影響民生經濟與社會穩定。此外，雲林的農業、畜牧與食品加工等產業，仍與出口市場密切相關，無論原料供應、設備進口、還是品牌輸出，都可能面臨價格成本與市場信心的雙重壓力。
 
張麗善指出，雲林縣政府針對美國對等關稅衝擊立即成立跨局處的緊急因應小組，了解並協助我們雲林縣轄工業區計有超過1075家企業所面臨的狀況；今天也主動邀集中央經濟部、財政部、立委、企業代表及雲科大、虎科大產官學一起來共商對策，希望匯集各方意見，提出實質可行的對策，並透過立委向中央反應與爭取。
 
張麗善說，中部八縣市日前在台中盧秀燕市長帶領下，共同提出了七大因應措施，要協助企業度過難關，包括建議公股行庫1年不要抽銀根、立法院盡速通過880億元補助方案、與美交涉談判時避免犧牲農業、行政院應及早掌握關稅細節、重新審視其他國家關稅障礙問題、8縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案。
 
張麗善強調，雲林是一個農業大縣，而農業更是民生之基石，特別呼籲中央政府，絕不能在談判時拿農業來當犧牲品；一定得保障農產品價格與農民的收入。立委張嘉郡亦呼籲，面對這麼大的經濟危機，我們國家不能再繼續空轉下去，應該不分藍綠白，大家坐下來，團結一心，協助我們的企業度過這一個難關。

副縣長謝淑亞表示，雲林縣產業園區內主力產業類別為食品製造業13%、金屬製品製造業13%、塑膠製品製造業10%、化學材料製造業7%、化學製品製造業6%、紡織業6%、機械設備製造業6%，本縣產業以內需為主，將會是第二波受影響者，呼籲中央政府儘速盤點各縣市受影響產業類別與出口比重，協助地方掌握訂單變動與勞動市場動態，以利政策精準對焦。此外，對於企業可能出現的減產、減班、無薪假等情形，中央應啟動應變機制，提供短期工資補貼與就業支持；中期可規劃臨時就業方案、延長失業給付，協助勞工安度難關。
 
秘書長曾元煌表示，縣府將與中央、民間、鄰近縣市攜手合作，積極協助企業轉型升級、穩定勞動市場、守住民眾的生活基本盤。

▲雲林縣政府於今日於縣府召開「美國對等關稅」衝擊座談會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善透過視訊，關心雲林產業的困境與可行的對策。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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