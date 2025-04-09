機車加92或95？車行老闆曝「一堆人加錯油」：超傷引擎

▲機車行老闆建議一般機車加92汽油，比較不容易積碳。（示意圖 ，photoAC）

圖文／鏡週刊

機車是許多民眾的通勤首選，但「機車加油究竟該加92、95還是98？」對此，有機車行老闆明確指出，92汽油才是保護引擎、避免積碳的最佳選擇，連中油也認同這個觀點。

一位機車騎士在PTT分享了一件讓他相當意外的事情，指自己騎車5年來都加95汽油，直到最近去機車行保養清積碳時，才被老闆告知應該加92汽油，讓他瞬間傻眼，忍不住發問，「想問大家到底騎機車都加92還是95啊？騎了5年才被告知說可以加92，感覺怪怪的。」想了解其他機車騎士的加油習慣。

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貼文曝光後，不少網友建議他依照說明書指示加油，「不是都會有說明書嗎，看到可以加92就加92就好，95、98的確實更容易積碳」、「說明書說加什麼就加什麼」。同時有人也提到「台灣生產的車輛其實加92汽油就夠用」。

事實上，二手機車行老闆戴蒙先前曾在社群拍片提醒，市面上多數熱門國產機車，即使是運動型，也建議加92汽油。他強調，加95或98反而容易造成積碳，導致引擎在短短1、2年時間就出包，出現積碳嚴重、容易熄火等問題。戴蒙強調切勿以車價高低判斷汽油選擇，「絕對不要說，因為你的車子比較貴，就要加比較貴的油，絕對不行！」另外，戴蒙也表示從95改用92汽油影響甚微，幾乎沒有影響，不過他也提醒不要長期混用，最好還是避免。

中油也曾在臉書解釋，民眾常誤以為油價數字越大，油品就越好，產生「98一定優於92」的認知偏差，其實數字代表的是汽油的「辛烷值」，這是衡量汽油「抗爆震性」的重要指標，辛烷值越高，汽油的抗爆震性就越強。

中油建議參照原廠車主手冊加油，但車輛使用時間越長，越容易累積積碳，進而提高引擎壓縮比，導致開起來會抖動、比較耗油，甚至覺得沒力。遇此情況，不妨試試選用較高辛烷值的汽油。



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