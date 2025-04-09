　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車加92或95？車行老闆曝「一堆人加錯油」：超傷引擎

機車行老闆建議一般機車加92汽油，較不容易積碳。（示意圖 ，photoAC）

▲機車行老闆建議一般機車加92汽油，比較不容易積碳。（示意圖 ，photoAC）

圖文／鏡週刊

機車是許多民眾的通勤首選，但「機車加油究竟該加92、95還是98？」對此，有機車行老闆明確指出，92汽油才是保護引擎、避免積碳的最佳選擇，連中油也認同這個觀點。

一位機車騎士在PTT分享了一件讓他相當意外的事情，指自己騎車5年來都加95汽油，直到最近去機車行保養清積碳時，才被老闆告知應該加92汽油，讓他瞬間傻眼，忍不住發問，「想問大家到底騎機車都加92還是95啊？騎了5年才被告知說可以加92，感覺怪怪的。」想了解其他機車騎士的加油習慣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友建議他依照說明書指示加油，「不是都會有說明書嗎，看到可以加92就加92就好，95、98的確實更容易積碳」、「說明書說加什麼就加什麼」。同時有人也提到「台灣生產的車輛其實加92汽油就夠用」。

事實上，二手機車行老闆戴蒙先前曾在社群拍片提醒，市面上多數熱門國產機車，即使是運動型，也建議加92汽油。他強調，加95或98反而容易造成積碳，導致引擎在短短1、2年時間就出包，出現積碳嚴重、容易熄火等問題。戴蒙強調切勿以車價高低判斷汽油選擇，「絕對不要說，因為你的車子比較貴，就要加比較貴的油，絕對不行！」另外，戴蒙也表示從95改用92汽油影響甚微，幾乎沒有影響，不過他也提醒不要長期混用，最好還是避免。

中油也曾在臉書解釋，民眾常誤以為油價數字越大，油品就越好，產生「98一定優於92」的認知偏差，其實數字代表的是汽油的「辛烷值」，這是衡量汽油「抗爆震性」的重要指標，辛烷值越高，汽油的抗爆震性就越強。

中油建議參照原廠車主手冊加油，但車輛使用時間越長，越容易累積積碳，進而提高引擎壓縮比，導致開起來會抖動、比較耗油，甚至覺得沒力。遇此情況，不妨試試選用較高辛烷值的汽油。

@bossdamon_motor 機車到底要加什麼汽油? #機車 #92無鉛汽油 #貳輪嶼 #戴蒙老闆 #機車知識 #汽油 ♬ 原聲 - 戴蒙老闆好機車


更多鏡週刊報導
新北惡名昭彰「借錢哥」糗了　借1500元加油被妹子吐槽：你騎電動車耶
【有片】只是轉身加油　車子瞬間消失！15秒閃電神偷術讓車主傻眼
卸油時油品變髒別加？　中油員工闢謠：只有1時間點建議先別加油

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20歲員工暴打女店長「拳拳要她死」！主廚一旁切菜：乾我什麼事
台股市值蒸發逾12兆！　股民平均賠93萬
江宏傑搬家「豪宅內部照」罕曝光！
總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：剩把鍋推給在野這招
賴清德重申不會關稅報復　指5策略布局「已獲美方善意評價」
賴清德：投資「脫中入北」布局全球　利用地緣政治變動轉危為安
高關稅恐衍生「拒收貨潮」！　全球湧現「流浪貨櫃」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

20歲男員工暴打女店長「拳拳要她死」！主廚切菜不救：乾我什麼事

童年「2種才藝沒用處」　他驚還能開課！網吵翻：真的有用

機車加92或95？車行老闆曝「一堆人加錯油」：超傷引擎

台中立委質詢問「清泉崗機場有在飛戰鬥機嗎？」　陳世凱尷尬回應

川普動一張嘴「好公司都被幹趴」！她曝新人全是高材生：回到2008

中和高中攜手盧森堡　世新大學推動國際化教育打造學生全球競爭力

驚見遠距男友手機「1超謎符號」　老司機都愛用：有不可告人的秘密

告五人登世運！高雄14酒吧給你「魔法藥水」　哈瓜們別愛人錯過

台股慘崩！周六快拜武財神　命理師曝「出現5徵兆」：要發大財了

台鐵推「藍寶寶」DR2400型郵輪列車　8趟次限量800席開賣

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

20歲男員工暴打女店長「拳拳要她死」！主廚切菜不救：乾我什麼事

童年「2種才藝沒用處」　他驚還能開課！網吵翻：真的有用

機車加92或95？車行老闆曝「一堆人加錯油」：超傷引擎

台中立委質詢問「清泉崗機場有在飛戰鬥機嗎？」　陳世凱尷尬回應

川普動一張嘴「好公司都被幹趴」！她曝新人全是高材生：回到2008

中和高中攜手盧森堡　世新大學推動國際化教育打造學生全球競爭力

驚見遠距男友手機「1超謎符號」　老司機都愛用：有不可告人的秘密

告五人登世運！高雄14酒吧給你「魔法藥水」　哈瓜們別愛人錯過

台股慘崩！周六快拜武財神　命理師曝「出現5徵兆」：要發大財了

台鐵推「藍寶寶」DR2400型郵輪列車　8趟次限量800席開賣

基北北桃聯合聲明曝光！　規劃減費減租、辦美商品採購會

美提高關稅影響全球　張善政：密切關注產業三大衝擊

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

劉至翰一人分飾2.5角！　AI換臉後太壞被「報警投訴」還致電民視

鐵路樞紐新烏日站停車場華麗變身　打造人文新地標

台中男外流高中前女友口愛片　辯「得過皰疹」皮膚不符遭打臉

美防長稱不容「中國危及巴拿馬運河」　陸外交部嗆：自己照照鏡子

雲林農產進軍星國　昇菘超市台灣食品節將登場一週

罷免黃建賓說明會臨時喊卡　支持團體批政治打壓

大武山Q1營收年減33％　福記Q2納入營運版圖

停讓 #救護車 衰遭撞！闖禍騎士倒地 救護員緊急止血 #台南

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

美對陸重課104%！他曝是好事「結果一堆台灣廠商崩潰」

快訊／國家警報響了！09:53地震太有感

樂天桃猿球員「伙食竟比犯人差」！母公司苛扣預算

詹惟中預言川普下場...強調：不是詛咒

雷雨鋒面今晚掃全台　「下最大」地區曝

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

最美禮生自揭被當人球　大尺度「賺快錢」

關稅衝擊！他收老闆下令傻了：產線周休三日

更多熱門

相關新聞

奧運金牌求助「現在能進場了嗎」

奧運金牌求助「現在能進場了嗎」

美國總統川普日前宣布將對全球徵收對等關稅，隨著實施時間9日大限將至，川普政府依然態度強硬，讓昨天強勢反彈的日股今（9日）又重重下墜，收盤慘摔1298點，收31,714點，日股再度暴跌讓東京奧運桌球雙打金牌水谷隼也哀號，在社群媒體上崩潰發問：「今天該進場了嗎？該出清了嗎？還是該放棄了？誰來教教我。」

川普喊製造業回流　AI片吸600萬次觀看

川普喊製造業回流　AI片吸600萬次觀看

H5N1禽流感人類死亡首例　墨國3歲童不治

H5N1禽流感人類死亡首例　墨國3歲童不治

逾50隻河馬暴斃！非洲國家公園爆疫情恐傳人

逾50隻河馬暴斃！非洲國家公園爆疫情恐傳人

川普迎第11名孫！長女幫辦產前趴

川普迎第11名孫！長女幫辦產前趴

關鍵字：

PTT分鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面