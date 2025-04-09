奧運金牌也崩潰！　社群求助「現在能進場了嗎」

▲美國川普總統宣布對全球徵收對等關稅，導致各國股市重挫，台股今天仍一片綠油油。

圖文／鏡週刊

美國總統川普日前宣布將對全球徵收對等關稅，隨著實施時間9日大限將至，川普政府依然態度強硬，讓昨天強勢反彈的日股今（9日）又重重下墜，收盤慘摔1298點，收31,714點，日股再度暴跌讓東京奧運桌球雙打金牌水谷隼也哀號，在社群媒體上崩潰發問：「今天該進場了嗎？該出清了嗎？還是該放棄了？誰來教教我。」

▲水谷隼在2020東京奧運擊敗中國，拿下日本第一面桌球金牌。（圖／翻攝水谷隼IG）

這已經是川普宣布對等關稅政策以來，水谷隼在社群媒體上第三次針對日股發文，7日他就曾在X上貼出損益表，表示「3月的薪水一瞬間就不見了」，並貼出金融機構傳給他的「可能追加保證金」的提醒。隨後又貼出負37.8萬日圓的交易紀錄，難過寫下「瞬殺」。

8日日股受到日本政府已經和美國交涉的影響，投資人期待關稅政策可能出現轉機，各類股強勢反彈，日經指數一度暴漲超過 2,100 點，收33,012點，暴漲1,876點創史上第4大漲幅，不過今天受到美國政府態度依然強硬影響，加上美國時間9日將至，日股又坐雲霄飛車向下重重跌落。

水谷隼在2020東京奧運桌球雙打賽事搭檔伊藤美誠，擊敗中國許昕、劉詩雯組合，創歷史奪下日本在奧運桌球賽事第一面金牌。



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