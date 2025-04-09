　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧運金牌也崩潰！　社群求助「現在能進場了嗎」

美國川普總統宣布對全球徵收對等關稅，導致各國股市重挫，台股今天仍一片綠油油。

▲美國川普總統宣布對全球徵收對等關稅，導致各國股市重挫，台股今天仍一片綠油油。

圖文／鏡週刊

美國總統川普日前宣布將對全球徵收對等關稅，隨著實施時間9日大限將至，川普政府依然態度強硬，讓昨天強勢反彈的日股今（9日）又重重下墜，收盤慘摔1298點，收31,714點，日股再度暴跌讓東京奧運桌球雙打金牌水谷隼也哀號，在社群媒體上崩潰發問：「今天該進場了嗎？該出清了嗎？還是該放棄了？誰來教教我。」

水谷隼在2020東京奧運擊敗中國，拿下日本第一面桌球金牌。（翻攝水谷隼IG）

▲水谷隼在2020東京奧運擊敗中國，拿下日本第一面桌球金牌。（圖／翻攝水谷隼IG）

這已經是川普宣布對等關稅政策以來，水谷隼在社群媒體上第三次針對日股發文，7日他就曾在X上貼出損益表，表示「3月的薪水一瞬間就不見了」，並貼出金融機構傳給他的「可能追加保證金」的提醒。隨後又貼出負37.8萬日圓的交易紀錄，難過寫下「瞬殺」。

8日日股受到日本政府已經和美國交涉的影響，投資人期待關稅政策可能出現轉機，各類股強勢反彈，日經指數一度暴漲超過 2,100 點，收33,012點，暴漲1,876點創史上第4大漲幅，不過今天受到美國政府態度依然強硬影響，加上美國時間9日將至，日股又坐雲霄飛車向下重重跌落。

水谷隼在2020東京奧運桌球雙打賽事搭檔伊藤美誠，擊敗中國許昕、劉詩雯組合，創歷史奪下日本在奧運桌球賽事第一面金牌。


更多鏡週刊報導
川普對中國開徵104%關稅大限到！中共尚未有新反擊　官媒僅放「習語錄」
川普自曝已警告台積電：若不在美國建廠就課100%稅
川普祭出關稅鐵拳　美國最新民調「73％民眾憂心物價飆升」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20歲員工暴打女店長「拳拳要她死」！主廚一旁切菜：乾我什麼事
台股市值蒸發逾12兆！　股民平均賠93萬
江宏傑搬家「豪宅內部照」罕曝光！
總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：剩把鍋推給在野這招
賴清德重申不會關稅報復　指5策略布局「已獲美方善意評價」
賴清德：投資「脫中入北」布局全球　利用地緣政治變動轉危為安

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

多明尼加夜店98死全國哀悼3天　崩塌驚悚畫面曝光

奧運金牌也崩潰！　社群求助「現在能進場了嗎」

扯！日航客機「偏離跑道中心線30m」滑行起飛　機長撞壞指示燈

曾力挺川普　華爾街大咖表態「反對關稅」！他怒批：又蠢又錯

川普喊製造業回流「中年大叔縫紉」AI片瘋傳　美網友：太羞辱人

川普對等關稅撐不久？共和黨將「業力引爆」：通膨、民怨、成本爆炸

美國前財長警告：美國可能步入經濟衰退　200萬人恐失業

川普嗨喊：全球都在排隊拍我馬屁！　跪求我跟他們談判

川普「各國跪求我談判」！　白宮曝協商建議：請發揮創意打動他

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

多明尼加夜店98死全國哀悼3天　崩塌驚悚畫面曝光

奧運金牌也崩潰！　社群求助「現在能進場了嗎」

扯！日航客機「偏離跑道中心線30m」滑行起飛　機長撞壞指示燈

曾力挺川普　華爾街大咖表態「反對關稅」！他怒批：又蠢又錯

川普喊製造業回流「中年大叔縫紉」AI片瘋傳　美網友：太羞辱人

川普對等關稅撐不久？共和黨將「業力引爆」：通膨、民怨、成本爆炸

美國前財長警告：美國可能步入經濟衰退　200萬人恐失業

川普嗨喊：全球都在排隊拍我馬屁！　跪求我跟他們談判

川普「各國跪求我談判」！　白宮曝協商建議：請發揮創意打動他

社區健康照護新模式　嘉義醫院健康關懷站落地鵬思宮

COMPUTEX邀Gartner副總裁演講　聚焦未來AI與新興技術

逼陸配繳喪籍證明挨轟！移民署長鍾景琨突退休　知情人士曝內幕

上市公司啟動庫藏股且執行率佳　納入公司治理評鑑額外加分參考

羅技商務解決方案新品亮相　談關稅衝擊「台灣售價暫無影響」

基北北桃聯合聲明曝光！　規劃減費減租、辦美商品採購會

美提高關稅影響全球　張善政：密切關注產業三大衝擊

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

劉至翰一人分飾2.5角！　AI換臉後太壞被「報警投訴」還致電民視

鐵路樞紐新烏日站停車場華麗變身　打造人文新地標

火是她點的！北市大同區平房火警　遭燒傷女子與口角男子都送辦

國際熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

川普對台32%關稅中午生效！白宮不甩50國談判

關稅來襲！美好市多11商品恐先漲價

路透：台積電恐遭美罰款330億元

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

勸退關稅失敗　馬斯克嗆川普顧問「白癡」：比磚頭還蠢

即／5.6地震沖繩同時搖晃　日本未偵測海嘯

白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

對等關稅上路！　這5國有望最先達成協議

川普關稅核心是台灣　專家：中國侵台後果更慘

川普關稅「害到自己」！　3天身價蒸發165億台幣

更多熱門

相關新聞

川普喊製造業回流　AI片吸600萬次觀看

川普喊製造業回流　AI片吸600萬次觀看

美國總統川普（Donald Trump）近來祭出對等關稅政策，欲促使製造業回流美國、振興國內產業，並減少貿易逆差。關稅鐵拳一出，震撼全球經濟，一支AI影片近日在社群媒體瘋傳，片中有中年胖大叔在工廠裡埋首使用縫紉機，用誇張的手法嘲諷美國恢復製造業的政策，影片吸引超過600萬次觀看，在網路上掀起論戰。

H5N1禽流感人類死亡首例　墨國3歲童不治

H5N1禽流感人類死亡首例　墨國3歲童不治

逾50隻河馬暴斃！非洲國家公園爆疫情恐傳人

逾50隻河馬暴斃！非洲國家公園爆疫情恐傳人

川普迎第11名孫！長女幫辦產前趴

川普迎第11名孫！長女幫辦產前趴

強震重創緬甸　扼殺建築工生路

強震重創緬甸　扼殺建築工生路

關鍵字：

鏡週刊水谷隼

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面