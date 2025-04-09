墨西哥爆H5N1禽流感人類死亡首例　3歲女童多重器官衰竭不治

▲墨西哥出現首例人類感染H5N1禽流感死亡病例。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

墨西哥衛生部證實，國內出現首例人類感染H5N1禽流感，一名3歲女童感染後導致多重器官衰竭死亡。

根據路透社報導，墨西哥北部的科阿韋拉州衛生部長阿吉雷（Eliud Aguirre）證實，該名女童因感染引起的呼吸道併發症住院，在當地時間週二凌晨死亡。

目前還不清楚女童是如何感染禽流感病毒，調查人員正在對女童住家附近的野生鳥類進行追蹤及檢測。當地衛生官員稱，與死者有過接觸的38人已接受禽流感病毒檢測，結果均為陰性。阿吉雷也強調，「到目前為止，還沒有人檢測結果呈陽性。」

另外，《CBS新聞》報導指出，事實上A型H5N1流感已在美國動物和部分人群中傳播。自2022年1月起，禽流感已在多種鳥類族群中被發現，去年3月，更首次在乳牛身上發現禽流感。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，過去一年美國已確診70例人類確診病例，不過研究人員卻認為，這數字很可能被低估。



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