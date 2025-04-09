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川普迎第11名金孫！　伊凡卡幫妹辦產前趴

蒂芬妮（左）即將臨盆，同父異母的姐姐伊凡卡（右）幫她籌辦產前派對。（翻攝ivankatrump IG）

▲蒂芬妮（左）即將臨盆，同父異母的姊姊伊凡卡（右）幫她籌辦產前派對。（圖／翻攝ivankatrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）近來對全球展開「關稅大戰」，他的家族也沒閒著，因為他準備迎來第11個孫輩！他的次女蒂芬妮（Tiffany Trump）即將臨盆，同父異母的姊姊伊凡卡（Ivanka Trump）為她精心籌辦彼得兔主題產前派對，並透露妹妹懷的是男嬰，替家族「擴大內需」。

伊凡卡8日在Instagram分享多張美照，透露自己為蒂芬妮籌畫了溫馨的產前派對，還證實蒂芬妮胎兒的性別。伊凡卡發文：「這個週日，我為我親愛的妹妹蒂芬妮策劃並舉辦了一場超歡樂的『彼得兔』主題寶寶派對！我們用滿滿的愛包圍她，一起慶祝她與即將誕生的小寶貝。每個細節的靈感都來自碧雅翠絲波特（Beatrix Potter）的童話世界，從可愛的兔子尾巴，到繽紛的花園點心，全都是為了迎接即將到來的小男孩。」

蒂芬妮（左）和伊凡卡（右）姐妹感情相當好。（翻攝ivankatrump IG）

▲蒂芬妮（左）和伊凡卡（右）姊妹感情相當好。（圖／翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡（左起）、蒂芬妮、拉拉齊聚產前派對。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡（左起）、蒂芬妮、拉拉齊聚產前派對。（圖／翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡表示，這一天無比甜蜜，充滿了愛、笑聲，以及對未來一切美好的期待。她也向妹妹喊話：「親愛的蒂芬妮，你一定會是個最棒的媽媽！你的小寶貝已經擁有好多好多的愛，有你當他的媽媽，他真的太幸運了！愛你！」

伊凡卡分享的照片中，可見她穿一襲亮麗的Agua by Agua Bendita天藍色碎花洋裝，參加派對的還有她們的嫂子、艾瑞克川普（Eric Trump）之妻拉拉（Lara Trump）。派對中擺滿了可愛的彼得兔造型甜點、三明治，洋溢著溫馨童話氣息。而蒂芬妮早前在Instagram限動寫下「還有1個月」，暗示預產期即將到來。

伊凡卡幫妹妹舉辦「彼得兔」產前派對，充滿童話風格。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡幫妹妹舉辦「彼得兔」產前派對，充滿童話風格。（圖／翻攝ivankatrump IG）

現年31歲的蒂芬妮，是川普與第二任妻子拉梅普爾斯（Marla Maples）所生的獨女。她2022年11月與黎巴嫩裔富商麥可布羅斯（Michael Boulos）在川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦盛大婚禮。川普去年10月出席底特律經濟俱樂部活動時，首次透露蒂芬妮即將成為人母，讓他感到欣慰。

蒂芬妮肚裡的男嬰，將是川普的第11名孫子，他的長子小唐納（Donald Trump Jr.）與前妻育有5名子女；伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）育有3名孩子；艾瑞克與拉拉則育有2名子女。


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