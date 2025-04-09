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川普喊製造業回流「中年大叔縫紉」AI片瘋傳　美網友：太羞辱人

AI影片顯示，一名中年大叔在工廠裡縫紉。（翻攝TikTok）

▲AI影片顯示，一名中年大叔在工廠裡縫紉。（翻攝TikTok）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）近來祭出對等關稅政策，欲促使製造業回流美國、振興國內產業，並減少貿易逆差。關稅鐵拳一出，震撼全球經濟，一支AI影片近日在社群媒體瘋傳，片中有中年胖大叔在工廠裡埋首使用縫紉機，用誇張的手法嘲諷美國恢復製造業的政策，影片吸引超過600萬次觀看，在網路上掀起論戰。

這支影片由TikTok用戶Ben Lau發布，內容是一群AI生成的美國工人在做工，可見這些工人多為中年人，身形肥胖且表情呆滯，他們有人身穿制服，在類似中國富士康工廠的流水線上進行焊接、縫紉等重複性工作，配上中國傳統風的背景音樂，最後字幕顯示「讓美國再次偉大」，並標註「關稅」（#tariff）、「美國」（#america）等字詞，諷刺意味濃厚。

「中年大叔埋首縫紉」AI片瘋傳　美網友怒斥：太羞辱人！

▲中年美國人在工廠裡縫紉，眼神呆滯。（翻攝TikTok）

根據《紐約郵報》報導，這支影片在社群平台X瘋傳，一名用戶Damon Chen轉發該影片，配上哭笑不得的表情符號，引來兩極評論。不少網友認為這支影片是在嘲諷川普政策，還貶低了工廠勞動者的尊嚴。有人憤怒說：「當年美國還有製造業的時候，美國真的很強盛。為什麼自由派總是覺得這種生活很丟臉？」

還有網友說：「我媽媽在縫紉廠工作15年，爸爸離開後，她靠這份工作養大我們一家人，沒靠政府補助，也讓我們有飯吃有屋住。這是份好工作，我感謝她。」也有人分享童年記憶：「我爸爸以前在長島的電子工廠工作，專門裝配電路板。那是在1990年代前，大家看起來都很快樂。」

「中年大叔埋首縫紉」AI片瘋傳　美網友怒斥：太羞辱人！

▲中年美國人在工廠流水線進行焊接工作。（翻攝TikTok）

但也有網友持不同看法，指出即使美國未來真的重建工廠，多半也會由機器人取代人力。一名X用戶直言：「即使未來有工廠，也會是機器人在工作，而不是人。」更有不少人認為，這支影片是「中國網友對美國的嘲諷」，進而掀起對中國使用童工等爭議的批評聲浪。

報導指出，這場網路論戰正逢美中貿易關係再度緊繃之際，白宮今（9日）正式宣布對中國商品徵收高達104%的關稅，此舉被視為對中國報復性關稅的反制。美國財政部長班森特（Scott Bessent）接受《CNBC》訪問時表示：「我們是貿易逆差國，中國對我們加稅損失更大，因為他們對我們出口量是我們對他們的5倍。」認為中國這次升級貿易衝突是個大錯。

@axiang67 Make america great again～#tariff #america ♬ 原创音乐 - Ben Lau


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