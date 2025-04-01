雲林縣防災教育科技中心揭牌　引領智慧防災新時代

▲設置於斗南鎮石龜國小防災教育科技中心，於昨日揭牌正式啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化防災教育，提升全民應變能力，雲林縣自籌經費1700萬元用於4間防災體驗教室及4間防災創課教室建置，1668萬元用於活動中心設置防災研習及收容體驗，共計斥資3368萬元經費在斗南鎮石龜國小設置防災教育科技中心，於昨（31）日揭牌正式啟用。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣防災教育科技中心以「智慧引航、科技防災」為核心理念，規劃了四大災害主題教學區，包括颱洪、地震、火災與土石流災害模擬教學區，透過沉浸式體驗提升學習效果。未來，參訪來賓可在模擬環境中學習應變技能，體驗災害發生時的應對方式，以確保真正掌握逃生技巧。

▲由學生擔任小小導覽員 說明各類災害知識及如何防災。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善並指出，雲林縣民數約66萬人，目前已盤整出避難防災空間可容下70萬人，如何透過教育提供訊息及知識，讓鄉親知道離自家最近的防災避難空間，及如何躲避災害，當災害發生時才能從容逃生，救已也救人。議長黃凱表示，防災教育科技中心對於交通、火災、土石流及地震等各類災害，都有深入的介紹及設施體驗，希望這個救災科技中心未來能夠發揮功效。

▲由學生擔任小小導覽員 說明各類災害知識及如何防災。（圖／記者游瓊華翻攝）

教育處邱孝文處長表示，將石龜國小打造成為一所防災科技學校，不僅僅導入虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，提供真實的防災體驗，相關的課程也由防災輔導團設置完成，更有專屬網站給予詳細介紹，幫助學員快速學習正確應對方式。並透過數據分析與即時監測系統，更能提升整體災害預警能力。



石龜國小黃致傑校長說，學校教育是防災觀念培養的關鍵，石龜國小已將防災教育納入校訂課程中，讓石龜的孩子從小就建立正確的防災意識。我們希望透過防災教育的向下扎根，讓石龜孩子在未來能成為家庭中、職場中、社會中的防災教育推動者，更希望透過這座防災教育科技中心的資源，將防災意識推廣至更多學校與社區。

▲設置於斗南鎮石龜國小防災教育科技中心，於昨日揭牌正式啟用。（圖／記者游瓊華翻攝）