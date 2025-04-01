雙喜臨門！斗六溪洲里多功能活動中心動土　雲55線改善工程啟動

▲斗六市溪州社區多功能活動中心新建工程動土。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市溪州社區多功能活動中心新建工程動土，林縣長張麗善與斗六市長林聖爵、立法委員張嘉郡、斗六市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美、溪洲里長徐文順等人共持鏟動土，祈求工程順利平安。另雲林縣交通工務局也到場簡報，縣府將投入250萬元改善溪洲里雲55線路面，提升行車安全與便利性。

溪洲社區多功能活動中心新建工程源於社區長期借用私人祭祀公業空間，使用受限。經斗六市公所向國有財產署申請有償撥用土地，並自籌經費6000萬元，雲林縣政府補助1000萬元，規劃興建一棟三層樓建築，作為社區發展協會召開會議及社會福利推動空間使用，提升社區服務能量。

斗六市長林聖爵指出，活動中心總建坪約428坪，工程總經費逾6000萬，預計明年7月完工。感謝張麗善縣長支持經費、張嘉郡委員協調國有土地撥用，由於該預定地尚有部分私人土地，特別感謝德欣公司捐款百萬協助購地，確保土地產權無虞，完工後不只有長青食堂供餐，社區活動空間也可增加，並考慮設立托嬰中心，提供更多社會福利服務，造福溪州里居民。

▲斗六市溪洲社區多功能活動中心新建工程在公私部門合作下順利動土，預計明年7月就可完工。（圖／記者游瓊華翻攝）

立委張嘉郡表示，溪州里長年無活動中心，在斗六市公所與縣府支持下，今天終於動工興建現代化、設備新穎的場館，總建坪逾400坪，可滿足各年齡層需求。雲林縣在張麗善縣長大力推動下，長青食堂供餐人數從6年前3000多人，到現在已超過13000人，成效卓越，未來她會持續爭取中央資源，支持地方各項建設，提升縣民福祉。

另，溪洲里雲55線(中興路)連接台3線、154線、竹圍、萬年路及工業區，車流量大，路面破損嚴重，影響交通安全。雲林縣交通工務局長汪令堯也特地到動土典禮現場向鄉親說明縣府將投入250萬元經費，改善長約440公尺、寬約10.5公尺的路段，確保用路人行的安全與便利，工程預計6月動工，工期45日曆天。

縣長張麗善表示，斗六市溪洲社區多功能活動中心新建工程在公私部門合作下順利動土，預計明年7月就可完工，整棟建築達三層樓，未來包括日照中心、長青食堂、樂齡中心與關懷據點等服務，縣府社會處都會全力配合。她強調，只要各村里的土地取得沒有問題，縣府願意支持每一個村里都興建活動中心與集會所，提供鄉親優質社會福利與終身學習空間。