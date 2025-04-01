半小時狂賣12萬顆！西螺黃金米粽35↑40元　8萬顆明開放預購

▲黃金米粽已持續熱賣10多年，去年創下半小時售出12萬顆，今年受物價上漲影響，單顆售價從35元調漲至40元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林西螺鎮農會每年端午節都會推出的「黃金米粽」已持續熱賣10多年，去年創下半小時售出12萬顆，今年受物價上漲影響，單顆售價從35元調漲至40元。今（1）日召開記者會宣布，將於明日上午8店準時，官網、農會現場、電話三管道同步開放預購，8萬顆額滿為止。

西螺鎮農會總幹事廖錦富指出，黃金米粽10多年前開賣時一顆售價25元，因原物料年年上漲，前幾年漲至一顆35元，而在近2、3年粽葉、豬肉、香菇漲價壓力下，農會仍秉持推廣黃金米初衷凍漲，但到今年已實在吃不消，豬肉一公斤漲至180元，連粽葉也飆漲，不算人工光原物料一顆成本就要35元，因此今年一顆漲至40元。

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廖錦富表示，黃金米粽年年搶手，去年原限量6萬顆，8點開放預購半小時網路、電話訂單即超過6萬顆，緊急關閉，但現場還有許多人排隊要訂購，處理完總計算才發現竟達12萬顆，由於都是農會員工利用週六、週日加班包的，考量員工工作量，今年限量8萬顆，賣完即不接單。今年黃金米粽預購4月2日上午8點開放農會官網、電話05-5863621及現場預購。

▲西螺農會黃金米粽將於明日上午8店準時，官網、農會現場、電話三管道同步開放預購，8萬顆額滿為止。（圖／記者游瓊華翻攝）