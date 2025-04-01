轉彎車不讓直行車！雲林2駕駛「下車互嗆」　里長籲增設紅綠燈

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林斗六工業區斗工八路，30日10點多發生行車糾紛，兩名駕駛在路上爆粗口互嗆，警方表示，本件行車糾紛案警方未接獲報案，而轉彎車不讓直行車先行，可處600元以上1800元以下罰鍰。斗六市榴南里長何錦龍表示，會建議管理中心增設紅綠燈。

影片中，一名男子駕車行經路口時，剛好另一輛車準備左轉，兩車驚險煞住停下，差點發生碰撞，不過兩名駕駛都心生不滿，直接在大街上爆粗口互嗆，直行駕駛甚至直接開門下車理論。而過程都被行車記錄器拍下PO網。

▲斗六市榴南里長何錦龍表示，會建議車禍發生地點設置紅綠燈 。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方指出，本件行車糾紛案警方未接獲報案，駕駛行經閃紅燈路口時，應先停車確認安全後再通行，遇閃黃燈則應減速慢行，確保行車安全。民眾行經路口時務必遵守交通規則，以避免不必要的爭執與危險。依道路交通管理處罰條例第48條第1項規6款定，轉彎車不讓直行車先行，可處600元以上1800元以下罰鍰。

▲警方表示轉彎車不讓直行車先行，可處600元以上1800元以下罰鍰。（圖／記者游瓊華翻攝）

斗六市榴南里長何錦龍表示，該處只有閃紅燈，現在交通量大，建議管理中心要設置紅綠燈，也聽說這邊有發生過車禍。

