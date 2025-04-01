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澐軒私藏坊結合白沙屯媽祖　400份紅龍果麵線贈家扶家庭

▲澐軒私藏坊李壽郎、黃鳳伉儷贈送紅龍果麵線，及蔡銘貴執行長贈送媽祖加持購物袋予雲林家扶，並由黃凱議長代表受贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲澐軒私藏坊李壽郎、黃鳳伉儷贈送紅龍果麵線，及蔡銘貴執行長贈送媽祖加持購物袋予雲林家扶，並由黃凱議長代表受贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

白沙屯媽祖福蔭庇佑的紅龍果麵線，成為愛與祝福的象徵。澐軒私藏坊李壽郎、黃鳳伉儷親手製作400份紅龍果麵線，並在白沙屯媽祖雲林至善文化協會執行長蔡銘貴的引薦下，由雲林縣議會議長黃凱代表，將這份充滿溫暖的禮物贈送給雲林家扶中心的家庭。此外，蔡銘貴執行長更特別準備400個經媽祖加持的購物袋贈予。

雲林家扶中心對此深表感謝，特別讚揚李壽郎、黃鳳伉儷的用心。他們以自家栽種的有機紅龍果，製作無毒安心的紅龍果麵線，不僅讓服務家庭吃得安心，也透過媽祖的庇佑帶來心靈的慰藉。今年適逢農曆閏月，這份充滿祝福的麵線更象徵為家人添福添壽，讓家扶家庭在品嚐美味的同時，也能感受到滿滿的好運與喜悅。

▲澐軒私藏坊李壽郎、黃鳳伉儷贈送紅龍果麵線，及蔡銘貴執行長贈送媽祖加持購物袋予雲林家扶，並由黃凱議長代表受贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃鳳(右)與黃凱議長(中)向在場嘉賓解說澐軒私藏坊特別將自製的有機紅龍果做成麵線。（圖／記者游瓊華翻攝）

議長黃凱表示，台灣民間流傳「閏月吃麵線，平安過一年」的習俗，這次捐贈特別選在5月1日白沙屯媽祖起駕繞境之際，讓麵線經過媽祖「過香煙」，祈求平安與順遂。澐軒私藏坊不僅將這份福氣分享給信眾，也特別加碼關懷家扶家庭，傳遞長壽與平安的美好寓意。

當天，黃凱議長還與雲林家扶的李阿嬤一同品嚐紅龍果乾拌麵線。李阿嬤感動地說，這不只是好吃的麵線，更是媽祖加持的平安麵線，讓我倍感溫馨。我一定要帶回家，與孫子一起分享這份幸福，讓孩子也能在媽祖庇佑下平安長大。

澐軒私藏坊李壽郎、黃鳳伉儷則分享，健康與美味兼具一直是他們的理念，自家栽種的有機火龍果，除了製作成果乾、饅頭、吐司等食品，這次更特別研發紅龍果麵線，製作過程繁複，將火龍果打成果汁，融合麵粉製成，再經過多道蒸煮與曝曬工序完成。麵線上可見一粒粒黑點，那正是火龍果籽，富含花青素、膳食纖維與維生素C，不僅營養價值高，還帶著溫暖的粉紅色，象徵希望與祝福。

雲林家扶中心主任廖志文特別感謝澐軒私藏坊的善行義舉，以及黃凱議長對家扶家庭的支持，廖志文強調，李壽郎、黃鳳伉儷不僅是虔誠的白沙屯媽祖信徒，更是長年關懷弱勢的善心人士，他們透過實際行動，將信仰與公益結合，讓更多家庭能夠感受到媽祖的愛與庇佑，也讓社會充滿更多溫暖與希望。

▲澐軒私藏坊李壽郎、黃鳳伉儷贈送紅龍果麵線，及蔡銘貴執行長贈送媽祖加持購物袋予雲林家扶，並由黃凱議長代表受贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃鳳(右二)與雲林家扶阿嬤們一同享用美味的紅龍果麵線，傳遞長壽與平安的美好祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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