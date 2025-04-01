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大甲媽祖遶境進香登場　雲林縣府提供免費接駁

▲2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動遶境路線將經過雲林地區，縣政府特別規劃免費接駁專車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動遶境路線將經過雲林地區，縣政府特別規劃免費接駁專車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動即將於4月展開，遶境路線將經過雲林地區，縣政府為便利隨香客往返主要交通樞紐，特別規劃免費接駁專車，於4月6日及4月9日提供服務，協助隨香客從西螺轉運站前往高鐵雲林站與斗六火車站乘車，讓參與遶境的信眾更加順暢便利。
 
交通工務局局長汪令堯表示，接駁服務配合大甲媽抵達雲林時間進行規劃，希望透過完善的交通疏運與貼心服務，讓隨香客們能夠安全、順利地參與這場充滿信仰、熱情與文化底蘊的宗教盛典，親身感受「媽祖保庇」的溫暖與感動。也呼籲民眾多加利用接駁車及大眾運輸工具，減少自駕負擔，共同維持良好的交通秩序，一同迎接這場年度宗教文化盛事。
 
大甲媽祖遶境進香免費接駁路線與時刻表 4月6日、4月9日路線ㄧ：西螺轉運站→高鐵雲林站，時間為19:45、20:45、21:45、22:10 ；路線二：西螺轉運站→斗六火車站，19:00、19:30、20:10、20:40、21:20、21:40、22:30每趟車程約40分鐘，實際行駛時間將視交通狀況而定。由於遶境期間人潮眾多，車班可能有所延誤，敬請民眾見諒並耐心等候。
 
除了雲林縣政府所提供的免費接駁車外，在現有客運路線部分，西螺往返斗六火車站信眾可搭乘日統客運「7011斗六-六輕」、「7012斗六-麥寮」及臺西客運「7132西螺－斗六（經饒平）」、「7132A西螺－斗六（延駛鎮東）」、「7133西螺－斗六（經埤源）」、「7133A西螺－斗六（經埤源、長安、鎮北里）」等路線；西螺往返高鐵雲林站則可搭乘臺西客運「7117虎尾－西螺（經下湳）」、「7118虎尾－西螺（經二崙）」。此外，西螺往北亦有員林客運「6715彰化-西螺」、「6881員林-西螺」、「6882臺中-西螺」；往南則有「6880嘉義-西螺」。
 

▲2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動遶境路線將經過雲林地區，縣政府特別規劃免費接駁專車。（圖／記者游瓊華翻攝）

國道客運方面，提供服務的路線包括國光客運1838A、1839A、1862A、臺西客運9016，以及統聯客運1633、1635、1636、1650、1651、7000、7001、7002、7005等多條路線，信眾皆可依據自己的起迄點進行路線選擇；歡迎各位信眾多加利用，詳細班次資訊可參考公路客運即時動態資訊網及各客運業者官網查詢。

交工局長汪令堯提醒，雲林縣政府投入逾10.2億，刻正辦理連結雲林縣元長鄉及嘉義縣新港鄉崙子大橋的拓寬改建，該橋為每年大甲媽祖南下遶境進香，經過雲林要到新港奉天宮必經道路，信徒稱「朝聖大橋」，正在施作基樁、橋墩、及車行便道的工項，屬工區範圍，已責成廠商做好整備，請信徒行經工區注意牌面提醒，也請注意警方交管指示。

 

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