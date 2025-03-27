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基隆美術館《方道文山流》開幕　邱佩琳讚：讓靜態文字充滿旋律

▲基隆美術館《方道文山流》開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆文化新亮點！《方道文山流》用藝術讓城市說故事。方文山（左）、基隆副市長邱佩琳（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆美術館年度重點展覽《方道文山流》於3月26日正式開展，完整呈現方文山在文字藝術、公仔設計與視覺風格探索上的多元創作。副市長邱佩琳於今（27日）開幕記者會上與方文山共同揭幕，邀請民眾前來體驗這場融合文字、潮流與蒸氣龐克的文化盛宴。

展覽亮點「歌詞裝置藝術」系列為方文山特別為基隆創作的全新作品，突破傳統將歌詞脫離旋律，透過立體化、裝置化的藝術手法，賦予文字全新的視覺表現形式。方文山表示，《方道文山流》展現其獨特的創作風格，其中《龐克貓PUNKCAT》系列結合復古機械與潮流文化，打造開放性創作平台；《蒸氣龐克風》系列則融合工業元素與東方藝術，創造出極具金屬質感的青銅器與立體山水作品。

▲基隆美術館《方道文山流》開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲方文山創作之道大公開！基隆特展解密「文字藝術」的無限可能。

在今（27日）下午開展記者會中，副市長邱佩琳致詞指出，方老師懂機械、藝術又懂美學，左右腦可以如此平衡發展實在值得學習，方老師讓文字靜靜躺在那邊但是有旋律感，還可以讓人再三回味；在看完展覽之後，她更表示「除了感動還是感動，無法用文字形容」，感謝方老師特別挑選了適合在基隆的展覽品，在基隆這個山與海的城市展出。

邱佩琳表示，本次特別邀請到方文山老師來到基隆美術館，以老師對於文字與音樂的多層次呈現其詩詞的文化意涵，讓公眾體會文字的藝術之美，結合視覺藝術探索文字與藝術跨界合作的可能性，讓基隆成為多感官的藝術體驗平台，深化文化傳承與創新，同時也期望能吸引更多人探索基隆的魅力，推動基隆成為文化創意的發展重心。

此次《方道文山流》透過3大不同手法與呈現方式，讓參觀者可以欣賞不同的「方道文山流」以及方老師對於文字、音樂與藝術的個人風格與詮釋，以各系列的特殊手法，創造獨創嶄新的觀賞體驗，基隆美術館本次以及未來，也期望能透過不同的展覽形式，帶給市民更多別出心裁的展演。

▲基隆美術館《方道文山流》開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆美術館《方道文山流》開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆美術館《方道文山流》開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆美術館《方道文山流》開幕。（圖／記者郭世賢翻攝）

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